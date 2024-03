Erleben Sie das Unvergleichliche Ferienhaus Deichhaus NO 1 direkt auf dem Deich

traumhafter Wasserblick – absolute Ruhe – Platz für 6 Personen – Urlaub mit Hund – hier sitzen Sie in der ersten Reihe – Sie haben es sich verdient

Urlaub mit Hund in absoluter Ruhe erleben: Urlaub in einem wunderschön gelegenen Ferienhaus direkt auf dem Deich mit verblüffendem Wasserblick. Genießen Sie den atemberaubenden Sonnenuntergang über dem Wasser und entdecken Sie das einzigartige Gefühl der Gelassenheit in dem Deichhaus No. 1.

Einzigartige Lage und Komfort

Das Deichhaus Nr. 1 Deichallee 3A Seebad Breege ist in einer absolut ruhigen Lage positioniert, direkt auf dem Deich -hier sitzen Sie in der ersten Reihe – abseits von Verkehr und Lärm. Dieses Ferienhaus überzeugt nicht nur durch seine einmalige Lage direkt auf dem Deich und dem einzigartigen Wasserblick, sondern auch durch sein beeindruckendes Platzangebot und helle lichtdurchflutete Räume. Es bietet bequem Platz für 6 Personen mit insgesamt drei Schlafzimmern. Dazu gehören eine voll ausgestattete, moderne Wohnküche, ein Badezimmer mit Dusche und WC, ein Gäste-WC so wie ein traumhafter Balkon und Terrasse mit einem unbezahlbaren Ausblick auf den Bodden.

Sauna, Wlan, Waschmaschine. Parkplatz direkt am Haus. Fahrradschuppen.

Die Nähe zur Natur

Nur ca 400 Meter entfernt liegt der feinsandige, weiße Ostseebadestrand. Es ist der ideale Ort zum Strandurlaub, Wandern, Radfahren oder einfach zum Entspannen am Meer. Daher stellt das Deichhaus einen Fahrradschuppen zur Verfügung. Die Lage ist perfekt für Naturliebhaber, mit direktem Zugang zu Fahrrad- und Wanderwegen entlang des Meeres.

Ruhe und Gelassenheit

Das entspannende Erlebnis des absoluten Friedens und der Gelassenheit beim Anblick des Sonnenuntergangs über dem Wasser, kann man hier im Deichhaus erleben. Die Lage des Hauses, abgeschirmt von der Hektik der Welt, ist einzigartig und sorgt für eine ungestörte und erholsame Auszeit.

Professioneller Service

Sonneninsel Rügen GmbH mit seinen freundlichen Mitarbeitern ist seit 1995 ein renommiertes Vermietungsbüro mit zahlreichen zufriedenen Kunden. Sie bieten ihren Gästen einen professionellen und zuverlässigen Service, um ihnen einen unbeschwerten Urlaub zu ermöglichen.

Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Vermietung von Ferienhäusern hat sich die Sonneninsel Rügen GmbH einen Namen gemacht. Zahlreiche zufriedene Kunden seit 1995 bezeugen die konsequente Servicequalität und das einmalige Urlaubserlebnis.

Hier können Sie direkt buchen:

https://www.ostseeparadies.de/index.php/de/ferienhaus-finden-nach-ort/breege?view=roomdetails&roomid=4

Kontakt

Sonneninsel Rügen GmbH

Horst Stricker

Hauptstr. 24

18551 Glowe

01715662049



http://www.ostseeparadies.de

