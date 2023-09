Eric Herbelin über Führungsqualitäten, Transformation und kundenzentrierte Strategien

Eric Herbelin hat sich schon immer gerne dem Wandel gestellt. Schliesslich konzentriert er sich seit 30 Jahren darauf, Unternehmen durch den Wandel zu führen.

Schon im Teenageralter, als er entschied, dass das traditionelle Bildungsmodell nichts für ihn war, suchte Herbelin immer wieder nach Wegen, Traditionen herauszufordern und zu erneuern, und verband dabei Mut und Entschlossenheit mit dem Willen, das Unternehmen zu erweitern.

„Ich war nie jemand, der Informationen passiv konsumiert. Ich wollte mich direkt mit der Welt auseinandersetzen“, sagt Herbelin.

Herbelin wollte sich direkt mit realen Problemen auseinandersetzen und nicht in einem Klassenzimmer sitzen und Bücher lesen. Es war diese einfache, aber entscheidende Selbsterkenntnis von klein auf, die die Voraussetzungen dafür schuf, dass er einen wertvollen Beitrag zu Unternehmen leisten und etwas bewirken konnte, während er gleichzeitig den Scharfsinn und das Erkennen von Mustern entwickelte, die erforderlich sind, um globale Organisationen durch Veränderungen zu führen. In der Schweiz sind Ausbildungsplätze ebenfalls hoch angesehen und dienen dazu, Sie auf das Berufsleben vorzubereiten.

In einer Zeit, in der Big Data und künstliche Intelligenz allgegenwärtig sind, erkannte Herbelin von Anfang an das ungenutzte Potenzial. In den frühen 2000er Jahren entwickelte er ein proprietäres Datenmanagement-Tool, um dieses Reservoir an ungenutzten Informationen nutzbar zu machen.

„Daten sind eine Goldmine, die darauf wartet, entdeckt und genutzt zu werden“, sagt Herbelin. Ausserdem sind Daten dain der Lage, den Menschen dabei zu helfen, bessere Entscheidungen zu treffen.

Auch wenn Herbelin heute in verschiedenen Bereichen tätig ist und berät, bleibt er seinem Hauptfachgebiet treu, zu dem auch die transformationelle Führung gehört. Auf die Frage nach seinem Erfolgsgeheimnis betont Herbelin, wie wichtig es ist, den Markt und die Probleme der Kunden zu verstehen.

„Um herausragend zu sein, muss man nicht nur verstehen, was funktioniert, sondern auch, was nicht funktioniert“.

Dieses Bewusstsein hat dazu beigetragen, dass er seine Aktivitäten weltweit erfolgreich ausweiten konnte.

Für Herbelin ist es das Ziel, seinen Kunden ein unvergleichliches Erlebnis zu bieten. Studien zeigen, dass bereits eine Steigerung der Kundenbindung um 5 % zu einer Gewinnsteigerung zwischen 25 und 95 % führen kann.

„Die Macht der Übereinstimmung kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Wenn alle auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten, ist die Wirkung exponentiell“, sagt Herbelin.

Eric Herbelin setzt sich für eine Kultur der Teamausrichtung und gemeinsamer Ziele ein, die weit mehr bewirken als die Summe ihrer einzelnen Bestandteile.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Eric Herbelins Formel für den Unternehmenserfolg eine überzeugende Kombination aus datengesteuerten Strategien und kundenorientierter Ausrichtung ist. Indem er die kleinen Veränderungen identifiziert und umsetzt, die einen grossen Einfluss haben können, positioniert Herbelin Unternehmen für nachhaltiges Wachstum und Innovation.

„Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal ist immer das Serviceniveau, das Sie bieten können“, schliesst Herbelin, der unbeirrt nach kontinuierlicher Verbesserung und branchenprägendem Wachstum strebt.

Seiner Ansicht nach können selbst kleinste Anpassungen Wellen des Wandels auslösen, die einen Kreislauf von Innovation und Spitzenleistung in Gang setzen, der das gesamte Unternehmen beflügelt.

Die innovative Denkweise von Eric Herbelin geht über die Vorstandsetage und die Datenanalysen hinaus. Sein Schwerpunkt auf ständigem Lernen ist ein wesentlicher Bestandteil seines Führungsethos. „Ein echter Leader hört nie auf zu lernen oder sich anzupassen. In dem Moment, in dem man selbstgefällig wird, hat man das Rennen verloren“, betont Herbelin. Herbelin tut alles, was er kann, um sicherzustellen, dass sein Team die Möglichkeit hat, sich zum Wohle aller Beteiligten ständig weiterzuentwickeln. Er selbst nimmt regelmässig an Fortbildungskursen teil und ermutigt seine Mitarbeiter, dasselbe zu tun, indem er Entwicklungsfonds einrichtet, um sie bei der Weiterbildung zu unterstützen.

Herbelins Anpassungsfähigkeit hat ihn auch dazu gebracht, die sich verändernde Dynamik des globalen Arbeitsumfelds anzunehmen. Mit dem Aufkommen der Remote-Arbeit und der digitalen Transformation sah er eher eine Chance als ein Hindernis. “ Remote-Arbeit ist nicht nur eine Notlösung für die Pandemie, sondern die Zukunft“, meint er. Indem er im Laufe seiner Karriere viel gereist ist und sich ein tiefes Verständnis der globalen Märkte angeeignet hat, konnte Herbelin die geografische Reichweite seines Unternehmens erweitern und gleichzeitig die Qualität seiner Arbeitsleistung und -ergebnisse verbessern.

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal von Herbelins Führung ist sein Fokus auf ethische Geschäftspraktiken. Daten können zwar eine Goldgrube sein, aber Herbelin weiss, dass sie auch ein Minenfeld sein können. Daher hat er strenge Protokolle entwickelt, um die Einhaltung von Datenschutzgesetzen und ethischen Standards zu gewährleisten. „Langfristig ist die Art und Weise, wie man Geschäfte macht, genauso wichtig wie die Geschäfte, die man macht“, meint er.

Herbelin geht auch bei der sozialen Verantwortung von Unternehmen (CSR) sehr strategisch vor. Er sieht CSR nicht als zusätzlichen Aspekt oder als PR-Massnahme, sondern glaubt, dass die CSR in die allgemeine Geschäftsstrategie eines Unternehmens integriert werden sollte. Er macht sich die Prinzipien bewusster und verantwortungsvoller Unternehmen zu eigen, die ökologische, gesellschaftliche und Governance-Aspekte ganzheitlich berücksichtigen, wenn sie ihre Unternehmensrichtlinien festlegen und unternehmerische Entscheidungen treffen.

Unternehmensinnovation und Finanzierung sind ebenfalls seine Leidenschaften. Herbelin unterstützt Start-ups und Initiativen, die mit seinen Werten übereinstimmen, und berät die nächste Generation von Führungskräften, um den Kreislauf von Innovation und exzellenten Dienstleistungen fortzusetzen.

Und schliesslich legt Herbelin grossen Wert auf die Themen geistige Gesundheit und Wohlbefinden, sowohl für sich selbst als auch für seine Mitarbeiter. Er ist ein aktiver Befürworter eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Energie und Gesundheit, denn er ist der festen Überzeugung, dass ein gesundes Team produktiver, kreativer und besser in der Lage ist, Kunden zu bedienen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Eric Herbelins unternehmerischer Ansatz ein Spagat zwischen der Genauigkeit von Daten und Analysen und der Kunst der menschenzentrierten Führung ist. Er kombiniert ethische Überlegungen mit dem Fokus auf das Kundenerlebnis. Darüber hinaus hofft er, einen engagierten Dialog über Unternehmensführung und Transformation in Organisationen anzuregen.