Erholsame Auszeit für jedes Budget: Gesundheitsangebote der Ensana Health Spa Hotels in Marienbad

Auch für Gäste mit kleinem Geldbeutel sind hochwertige Wellnessurlaube und Erholung verfügbar. Die Ensana Health Spa Hotels, Europas größter Anbieter von Gesundheits-Spas, ermöglichen maßgeschneiderte Erlebnisse für jedes Budget. Wer sich nach einer Auszeit sehnt, findet im renommierten tschechischen Kurort Marienbad nicht nur eine beeindruckende Architektur sowie natürliche Heilmittel, sondern auch Häuser mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Wellness-Oasen in den Ensana-Hotels Sovoboda und Vltava

Das 3-Sterne-Hotel Svoboda, eingebettet im idyllischen Waldpark und nur wenige Gehminuten von Marienbads berühmter Kolonnade entfernt, bietet insgesamt knapp 140 Zimmer. Die stilvolle Fassade des Hotels im neoklassizistischen Stil ist ein wahres architektonisches Meisterwerk und zieht alle Blicke auf sich. Gäste können sich im renovierten Kurzentrum Palladio mit wohltuenden Behandlungen aus den natürlichen Heilquellen der Region verwöhnen lassen – darunter Mineralbäder sowie Trinkkuren aus der Josef- und Waldquelle.

Am Waldrand oberhalb des Stadtzentrums finden Besucher ein weiteres Juwel der Ensana-Gruppe: das 3-Sterne-Haus Vltava. Die hoteleigene Mineralquelle Balbin spendet Heilwasser für eine Vielzahl an Anwendungen wie wohltuende Mineralbäder oder Trinkkuren. Die Gäste genießen hier nicht nur ausgezeichnete Gesundheitsdienstleistungen, sondern auch einen spektakulären Panoramablick auf Marienbad – und das zu einem äußerst attraktiven Preis.

„Die beiden Häuser Svoboda und Vltava bieten eine großartige Kombination aus Tradition, modernem Komfort, erstklassiger medizinischer Betreuung und erschwinglichen Preisen“, sagt Frank Halmos, CEO der Ensana Health Spa Hotels, „damit sind die Ensana-Hotels in Marienbad unabhängig vom Reisebudget ein ideales Ziel für entspannte Momente fernab vom hektischen Alltag.“ Eine Übernachtung im Svoboda kostet ab 109 Euro im Doppelzimmer inklusive Frühstück und Zugang zum hoteleigenen Wellnessbereich. Insgesamt betreibt die Ensana-Gruppe sieben Hotels in Marienbad, darunter auch das prestigeträchtige 5-Sterne-Haus Nove Lazne. Mehr Informationen über die Ensana Health Spa Hotels gibt es unter www.ensanahotels.com/de

2019 gegründet, ist Ensana die führende Health-Spa-Marke in Europa. Die Gruppe betreibt derzeit 28 Health-Spa-Hotels in Tschechien, Ungarn, der Slowakei, Bulgarien, Rumänien sowie im Vereinigten Königreich und hat damit die breiteste Kollektion an Spa-Hotels, die in den historischen Kurorten Europas liegen – bekannt für ihre natürlichen Ressourcen mit heilender Wirkung und renommierte Traditionshäuser. Ensana hat ein innovatives ganzheitliches Gesundheitskonzept entwickelt, das heilende Naturschätze mit medizinischem Wissen und modernen Diagnosemethoden kombiniert, um den Gästen zu helfen, ihr persönliches Gesundheitsziel zu erreichen. Die Gruppe hat sich verpflichtet, die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Gäste zu verbessern und offeriert deshalb eine breite Palette unterschiedlicher Komfortklassen.

