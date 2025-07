Ergotherapie Weckmann – Neue Zertifizierung zum TOP Sozial Unternehmen

Pfullingen. Erneut gewinnt die TOP Sozial Charta einen neuen zertifizierten Partner.

Eine sozial verantwortliche Unternehmensführung liegt Angelika Weckmann schon seit vielen Jahren am Herzen. Es ist ihr ein Anliegen, Menschen und ihrer Umgebung bei der Bewältigung ihrer Herausforderungen zu unterstützen. Im Rahmen der TOP Sozial Zertifizierung bauen die Praxen in Unterhausen und Pfullingen des Ergotherapie Team Weckmann nun ihre sozialen Projekte weiter aus und machen ihr Engagement transparenter.

Die zertifizierten Partner verstärken die Verbindungen zwischen sozialen Organisationen und Unternehmen und unterstützen Sozialpartner aktiv. Gemäß dem Motto der TOP Sozial Charta „Nicht nur drüber reden, sondern machen“ (Erich Kästner), arbeiten hier Sozial- und Unternehmenspartner zusammen. Gleichzeitig werden dabei die Sichtbarkeit und der Bekanntheitsgrad sowohl der gemeinnützigen Organisationen als auch der Unternehmen erhöht. Die Charta und das Zertifikat für soziales Engagement gewinnen seit Jahren weiter an Bedeutung. Der Ansatz ist einmalig.

Im Rahmen der Zertifizierung bei den Ergotherapie Team Weckmann Praxen in Unterhausen und Pfullingen, wurde der Ist-Zustand der sozialen Projekte mit einbezogen und auf Nachhaltigkeit geprüft. Während des Zertifizierungsprozesses werden vorhandene Maßnahmen und Pläne auf verschiedene Kriterien und eine werteorientierte Unternehmensführung geprüft. Die Mitglieder, so auch Frau Angelika Weckmann, verpflichten sich beispielsweise, gegenüber ihren Mitarbeitern fair zu handeln, diese weiterzuentwickeln und einzubeziehen. Dies wird auch durch ihr Top Arbeitgeber Gütesiegel unterstrichen. Das Klima im Team ist durch einen freundschaftlichen Umgang, Fortbildungsprogramme und gemeinsame Aktivitäten etwas Besonderes und wird von den Mitarbeitern sehr geschätzt.

Von Gesundheitsorganisationen, Dienstleistungs- und Industrieunternehmen wird Verantwortung für ihre Leistungen und den Standort übernommen. Beispielsweise wird darauf geachtet, dass mit eingesetzten Ressourcen sparsam umgegangen wird. Die sozialen Aktivitäten und Prozesse der sich bewerbenden Organisation werden nach der Bestandsaufnahme analysiert und auf dieser Basis gemeinsam mit dem Zertifizierer ein Weiterentwicklungs-Konzept erstellt.

Ins Leben gerufen wurde die „TOP Sozial“-Charta von den Verantwortlichen der APROS Consulting & Services GmbH aus Reutlingen. Die Werbe-, PR-Agentur und Unternehmensberatung wurde mehrmalig für ihr außergewöhnliches soziales Engagement ausgezeichnet. Ihre Corporate Social Responsibility (CSR) Strategie wurde als „beispielhaftes Unternehmen“ im LEA Mittelstandspreis Baden-Württemberg ausgezeichnet und der Dienstleister ist auch selber zertifizierter „Top Arbeitgeber“.

Die Ergotherapie Team Weckmann hat als Mitgliedsunternehmen der TOP Sozial Charta auch kooperierende Sozialpartner an ihrer Seite, die auf der Homepage der TOP Sozial Charta vorgestellt werden. So engagiert sich das Team um Angelika Weckmann unter anderem für den Selbsthilfekreises des Verein Pflegende Angehörige und bietet Erstberatungen an und in der Zusammenarbeit mit Sonnenstrahlen e. V. therapiert sie Kinder und Jugendliche krebskranker und schwer kranker Eltern.

Das Team Weckmann ist außerdem mit dem Thema Depression und Demenz des AK Gesunde Gemeinde Eningen aktiv und leitet Selbsthilfegruppen, Veranstaltungen, oder informiert die Bürger und Betroffenen durch Fachvorträge. Ihr Wissen war auch bereits an der Fachschule für Ergotherapie in Reutlingen als Dozentin gefragt.

„Wir möchten in und um Pfullingen nicht nur als kompetente ErgotherpeutInnen bekannt sein, sondern uns auch dafür einsetzen, dass soziales Engagement in der Gesellschaft noch mehr zur Selbstverständlichkeit wird.“, so Angelika Weckmann. Von Kinderheilkunde (Pädiatrie) über Psychiatrie bis zur Neurologie oder der Behandlung spezieller Erscheinungen bei Folgeerkrankungen von Krebs wird alles von den Therapeuten behandelt. Verzögerte Entwicklung, Schulängste und motorische Probleme der jungen Patienten*innen, Parkinson, ALS oder Probleme nach einem Schlaganfall gehören genauso ins Programm.

Die TOP Sozial Charta wächst weiter und neue Partner werden zertifiziert. „TOP Sozial“ als Zertifikat, ist eine eingetragene Marke und verschreibt sich dem Ziel, Unternehmen und Organisationen aktiv weiter zu entwickeln, positives Engagement zu unterstreichen und dies in der Gesellschaft auch sichtbarer zu machen.

Die Praxisteams der Ergotherapie Weckmann werden ihre soziale Strategie und ihr Engagement auch im laufenden Jahr weiter ausbauen und im Rahmen ihrer TOP Sozial Zertifizierung soziale Organisationen als Sozialpartner intensiv unterstützen.

Weitere Informationen:

www.TOP-Sozial-Charta.de

www.Ergo-Weckmann.de

„Wir sind die Ergotherapeuten, die mit Ihnen Ursachen finden, Sie persönlich behandeln und Sie mit neuen Lösungen begleiten.“

Eines der wichtigsten Dinge im Leben, in jedem Alter, ist es, handlungsfähig zu sein. Jeder Mensch, gleich welchen Alters, will sich selbst erfahren, handlungsfähig sein und Lebensfreude spüren.

Wir helfen Ihnen bei Erkrankung, Entwicklungsverzögerungen oder nach einem Unfall:

– Durch Erstgespräche, Anamnese und Testverfahren ermitteln wir den aktuellen Stand der Erkrankung, Ihre Ressourcen und Potentiale

– Auf Basis unseres Befundes und Knowhows kennen wir die richtigen Behandlungsoptionen

– Wir ermöglichen eine Neuorientierung durch individuelle Beratung

– Gemeinsam legen wir die Ziele und den therapeutischen Weg fest

Wir begleiten Sie, geben Tipps, klären auf und verbessern, erhalten oder stärken mit Ihnen oder Ihren Angehörigen die Gesundheit, Lebensqualität, Selbstbestimmung und Beschäftigungsfähigkeit.

