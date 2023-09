Ergotherapie Team Weckmann mit Schwung in der Mitarbeiterentwicklung

Seit mehr als 25 Jahren betreut das Ergotherapie Team Weckmann in ihren Praxen in Pfullingen und Unterhausen ihre Patienten. Ein sehr gut ausgebildetes Team, exzellente Rahmenbedingungen für MitarbeiterInnen sind Inhaberin Angelika Weckmann schon immer wichtig. Der respektvolle Umgang sowohl mit PatientInnen als auch MitarbeiterInnen auf Augenhöhe ist ihr ein wesentliches Anliegen. Als zertifiziertes Top-Arbeitgeber Unternehmen setzt sie einen Schwerpunkt auf werteorientierte Mitarbeiterführung und stetige Weiterentwicklung. Der steigende Bedarf an Ergotherapie, speziell durch die Post-Covid Nachwirkungen auch im Fachbereich Pädiatrie (Kinderheilkunde), eröffnet aktuell weitere Chancen für den Ausbau des Teams.

An den beiden Standorten, Pfullingen und Unterhausen sind derzeit 10 Ergotherapeutinnen für die Gesundheit der PatientInnen aktiv. Das Spektrum erstreckt sich über den Fachbereich Pädiatrie (Kinderheilkunde) über Neurologie, Geriatrie, Orthopädie bis zur Psychiatrie. Noch wenig bekannt ist die Behandlung spezieller Erkrankungen und ihre Auswirkungen wie beispielsweise Long Covid, Krebs und Folgeerkrankungen, Migräne, Schwindel und Burnout.

Lange wurden die Auswirkungen auf die Psyche, Konzentration und Aufmerksamkeit der Klein- und Schulkinder unterschätzt. Durch verminderte soziale Kontakte, Bewegung und fehlender Präsenz in Schulen und Kindergärten, treten Defizite bei motorischen Fähigkeiten und Körperwahrnehmung, Ängste und Lernschwierigkeiten auf. Mit gezielten Therapien und Trainingsangeboten in Kleingruppen werden Widerstände aufgelöst, die Konzentration und Aufmerksamkeit geschult und Handlungspläne in Abstimmung mit den Eltern und gegebenenfalls Schulen entwickelt.

Angelika Weckmann organisiert mit ihren MitarbeiterInnen gemeinsame Aktivitäten und regelmäßige Treffen. Einen hohen Wert legt sie auf externe und interne Weiterbildung. Um diese fachlichen, organisatorischen und persönlichen Ansätze auch aktiv zu verfolgen, finden neben wöchentlichen Teammeetings auch Mitarbeitergespräche für gegenseitiges Feedback statt. Darüber hinaus sorgt Angelika Weckmann für sehr gute soziale und finanzielle Rahmenbedingungen und angenehme Räumlichkeiten. Den MitarbeiterInnen werden flexible Arbeitszeiten ermöglicht.

Sie wurde als „Top Arbeitgeber“ Unternehmen zertifiziert und für ihr vielfältiges soziales Engagement erhielt sie die Auszeichnung „Unternehmer des Jahres in der Region Reutlingen“. Es werden zahlreiche Projekte, Organisationen und Vereine unterstützt. Beispielsweise als Mentorin im Mentorenkreis des Spendenparlament Reutlingen e.V. unterstützt sie Spendenprojekte gegen Armut, Isolation und Ausgrenzung in Reutlingen und Umgebung.

Derzeit wird im Fachbereich Pädiatrie (Kinderheilkunde) ein weiteres Teammitglied gesucht, um die Praxiskapazitäten zu erweitern.

Wer das Team mal unverbindlich kennen lernen will, hat im Oktober beim Jubiläum der Selbsthilfegruppe LEBENSCHANCE-Depressionen die Gelegenheit. Dort werden MitarbeiterInnen mit einem Infostand vor Ort sein.

Weitere Informationen: www.ergotherapie-teamweckmann.de

„Wir sind die Ergotherapeuten, die mit Ihnen Ursachen finden, Sie persönlich behandeln und Sie mit neuen Lösungen begleiten.“

Eines der wichtigsten Dinge im Leben, in jedem Alter, ist es, handlungsfähig zu sein. Jeder Mensch, gleich welchen Alters, will sich selbst erfahren, handlungsfähig sein und Lebensfreude spüren.

Wir helfen Ihnen bei Erkrankung, Entwicklungsverzögerungen oder nach einem Unfall:

– Durch Erstgespräche, Anamnese und Testverfahren ermitteln wir den aktuellen Stand der Erkrankung, Ihre Ressourcen und Potentiale

– Auf Basis unseres Befundes und Knowhows kennen wir die richtigen Behandlungsoptionen

– Wir ermöglichen eine Neuorientierung durch individuelle Beratung

– Gemeinsam legen wir die Ziele und den therapeutischen Weg fest

Wir begleiten Sie, geben Tipps, klären auf und verbessern, erhalten oder stärken mit Ihnen oder Ihren Angehörigen die Gesundheit, Lebensqualität, Selbstbestimmung und Beschäftigungsfähigkeit.

