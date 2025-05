Ergotherapie Team Weckmann – 30-jaehriges Jubilaeum in Pfullingen

Bemerkenswert, dass eine Praxis nach 30 Jahren immer noch wächst und sich an beiden Standorten in Unterhausen und Pfullingen weiterentwickelt. Das Ergotherapie Team Weckmann freut sich über diesen Meilenstein.

Praxisinhaberin und -gründerin Angelika Weckmann, Ergotherapeutin und Heilpraktikerin, beschäftigt nunmehr 12 MitarbeiterInnen. Ihre langjährige Erfahrung seit 1990 als staatlich anerkannte Ergotherapeutin wird nicht nur von den MitarbeiterInnen, sondern auch in verschiedenen Gesundheitsorganisationen und in Organisationen wie den Förderverein Sonnenstrahlen e. V. geschätzt.

Ganzheitliche Qualität durch Fortbildungen, Erfahrungen und neue Mitarbeiter

Dem Team um Angelika Weckmann ist die ganzheitliche Behandlung der Patienten sehr wichtig. Gute Therapeuten lernen nicht nur durch stetige Fortbildungen, sondern auch bei jedem einzelnen Patienten weiter. Ein Plus für die Patienten, die „dort abgeholt werden“, wo sie stehen.

Die Therapien und Ziele werden gemeinsam vereinbart und die Behandlungserfolge in Pfullingen und Unterhausen gibt Ergotherapeuten Team Weckmann Recht. Schon lange arbeiten die Ergotherapeuten mit anderen medizinischen und klassischen Fachdisziplinen zusammen und verweisen gegenseitig aufeinander. Eine „Win-Win-Situation“ für alle und besonders für den Patienten.

Mit zahlreichen Weiterbildungen vertieft das Ergotherapie Team Weckmann ihr Fachwissen. So konnte das Therapiespektrum über die Jahre immer weiter ausgebaut werden Mit dem Fachbereich der Kinderheilkunde (Pädiatrie) über die Nervenheilkunde (Neurologie) bis hin zur Behandlung psychischer Themen und spezielle Folgeerkrankungen von Krebs, ist alles im Praxisspektrum. Eine besondere Alleinstellung wird beispielsweise mit der Neurofeedback-Therapie erreicht, mit der die Hirnaktivität trainiert werden kann.

Kinder mit verzögerter Entwicklung oder mit Schulproblemen und motorischen Auffälligkeiten, ist einer der Schwerpunkte der Praxis. Hier soll, wegen sehr hoher Nachfrage, aktuell das Team mit einer Fachkraft erweitert werden. Angelika Weckmann legt Wert darauf, gut ausgebildete ErgotherapeutenInnen ins Team zu holen und auch Berufsanfänger auszubilden. Der sich immer weiter aufbauende Erfahrungsschatz und das gesammelte Wissen des wachsenden Teams hat dadurch vieles auf den Weg gebracht. Dass die Mitarbeiter im Fokus stehen, zeigen die Praxen mit dem Zertifikat als Top Arbeitgeber.

Bei den erwachsenen Patienten beispielsweise, sind Parkinson, ALS oder Schlaganfallprobleme häufige Therapiefelder. Psychische Erkrankungen, wie Depressionen, Burn-Out, Ängste oder Zwänge gehören auch in das breit gefächerte Behandlungsspektrum des Therapeutenteams um Angelika Weckmann und ihre fachlichen Leitungen. Und bei den Behandlungen stehen die häusliche Situation und eine ganzheitliche Betrachtung des zu behandelnden Menschen im Vordergrund.

Sie arbeiten nach dem Motto „Wir sind die Ergotherapeuten, die mit Ihnen Ursachen finden, Sie persönlich behandeln und mit neuen Lösungen begleiten.“ und schreiben auf der Homepage. „Wir nehmen uns Zeit, um Sie und Ihr Umfeld zu erfassen“ und das auch bei Patienten jeden Alters, die aus gesundheitlichen Gründen nicht aus dem Haus oder dem Pflegeheim können. Im gesamten Einzugsgebiet der Praxis sind die Mitarbeiter dafür unterwegs.

Standorte in Unterhausen und Pfullingen

2015 wurde in Unterhausen eine bestehende Ergotherapie Praxis übernommen, die später um weitere Räume der bisherigen Arztpraxis Ziegler erweitert wurden. Am Standort wurde erst kürzlich das 10-jährige Jubiläum mit einem Tag der offen Tür gefeiert.

Die Pfullinger Praxis feiert ihr 30-jähriges Jubiläum und befindet sich seit nunmehr 15 Jahren in der Daimlerstraße. Auf 280 m² stehen 6 geräumige und helle Behandlungsräume zur Verfügung.

In der Region sozial engagiert

Angelika Weckmanns soziales Engagement und der des gesamten Teams, ist ein wichtiger Teil ihrer Arbeit. 2019/2020 wurde sie als „Unternehmerin des Jahres in der Region Reutlingen“ für ihr soziales und regionales Engagement ausgezeichnet. Zwischenzeitlich wurde sie als TOP Sozial Unternehmen zertifiziert und ist Mitglied in der TOP Sozial Charta. Ihre Sozialpartner unterstützt sie dabei mit Spenden und Aktionen für Kinder und Jugendliche, Gesundheits-Vorträgen, Events, Netzwerkaufbau, Betreuung von Selbsthilfegruppen für Senioren und Kranke.

Angelika Weckmann und ihr Team engagieren sich im Ausschuss des Gesundheitsforums und dem AK Gesunde Gemeinde Eningen. Dort sind sie aktiv im Netzwerk Demenz, für das Angehörigentreffen durchgeführt werden und in der Kopfweh-Konferenz Reutlingen. Für das Gesundheitsforum hält sie und ihr Team immer wieder Vorträge, die darauf zielen, das Wissen über mögliche gesundheitliche Verbesserungen zu verbreiten und daher große Beachtung finden. Beispielsweise finden Vorträge zum Thema ALS Muskelkrankheiten oder auch Depression, in Kooperation mit der Pfullinger Selbsthilfegruppe Lebenschance, großen Anklang.

Wir freuen uns mit dem Ergotherapie Team Weckmann über 30 Jahre im Gesundheitsbereich – solche Therapeuten und Menschen sind wichtig für unsere Gesellschaft!

Weitere Informationen: https://ergotherapie-teamweckmann.de/

Eines der wichtigsten Dinge im Leben, in jedem Alter, ist es, handlungsfähig zu sein. Jeder Mensch, gleich welchen Alters, will sich selbst erfahren, handlungsfähig sein und Lebensfreude spüren.

Wir helfen Ihnen bei Erkrankung, Entwicklungsverzögerungen oder nach einem Unfall:

– Durch Erstgespräche, Anamnese und Testverfahren ermitteln wir den aktuellen Stand der Erkrankung, Ihre Ressourcen und Potentiale

– Auf Basis unseres Befundes und Knowhows kennen wir die richtigen Behandlungsoptionen

– Wir ermöglichen eine Neuorientierung durch individuelle Beratung

– Gemeinsam legen wir die Ziele und den therapeutischen Weg fest

Wir begleiten Sie, geben Tipps, klären auf und verbessern, erhalten oder stärken mit Ihnen oder Ihren Angehörigen die Gesundheit, Lebensqualität, Selbstbestimmung und Beschäftigungsfähigkeit.

