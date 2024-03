Ergonomic Solutions: Neue Lösungen zur Kundenbindung auf der EuroCIS 2024

Outdoor Digital Signage mit dem SpacePole Outdoor-Kiosk für Elo 2799L

Ergonomic Solutions präsentierte auf der EuroCIS 2024 in Düsseldorf vom 27. bis 29. Februar ein breites Portfolio an Lösungen zur persönlichen Interaktion mit Kunden im Einzelhandel und in der Gastronomie.

Self-Service im Außenbereich: Der SpacePole Outdoor-Kiosk für Elo 2799L – Ein kraftvolles Erfolgspaket

Self-Service-Lösungen verändern das Einkaufserlebnis der Kundinnen und Kunden im Innenbereich auf neuartige Art und Weise. Doch die Customer Journey beginnt bereits vor dem Geschäft. Deshalb bietet der an Wand oder Boden montierbare SpacePole Outdoor Kiosk für den Elo-Touchscreen 2799L Open Frame die Möglichkeit zur Interaktion mit den Kunden im Außenbereich. Hierbei wird moderne Selbstbedienungstechnologie in eine modulare, konfigurierbare und anpassbare Plattform integriert.

Mit einer wasserfesten Beschichtung und Lackierung ist die Plattform mit Schutzart IP55 konform und jederzeit einsatzbereit. Die Lösung eignet sich perfekt für Außenanwendungen, wie z. B. Eingangsbereiche, Eingangsschalter, digitale Werbung, Selbstbedienung, Infopunkte, Wegweiser und vieles mehr und informiert die Kund/innen vom ersten Touchpoint an.

Der Outdoor-Kiosk für den Elo-Touchscreen 2799L von Ergonomic Solutions ist auf Modularität und Konfigurierbarkeit ausgelegt. Zahlungen sind über ein Zahlungsterminal Verifone UX700 oder PAX IM30 möglich, das in den Boden- oder in den Wandkiosk integriert oder als Option hinzugefügt wird. Die Self-Service-Anwendung selbst lässt sich bei dem modernen Kiosk unter Verwendung der Standardplattform einfach ändern, was zur Zukunftssicherheit der Investition beiträgt.

Lift & Learn

Die Customer Journey entwickelt sich im digitalen Zeitalter weiter. Die Verbraucher/innen erwarten heute ein ganzheitliches Erlebnis, das lange vor dem Betreten eines Geschäfts beginnt und auch nach dem Kauf weitergeht. Interaktive Erlebnisse in den Filialen spielen dabei eine zentrale Rolle. Die Customer Journey beginnt mit der Informationsphase, in der potenzielle Kunden das Angebot einer Marke über digitale Touchpoints wie Digital Signage wahrnehmen und geht dann nahtlos in das Erlebnis im Verkaufsraum über.

Das „Lift & Learn“-Produkt von Ergonomic Solutions, das für die Customer Journey in Einzelhandels- und Schnellrestaurant-Umgebungen vorgesehen ist, stößt auf große Resonanz im Markt. Denn die RFID-gestützte Lösung weckt das Interesse der Kunden, die mit den präsentierten Produkten interagieren und darauf basierend eine fundierte Produktauswahl treffen können.

Interaktive Displays fungieren als zentrale Touchpoints und verwandeln digitale Inhalte in eine spannende Lernumgebung. Da 38 % der Kunden neue Produkte über Displays im Geschäft entdecken, bietet Lift & Learn hervorragende Möglichkeiten zur Markenbindung und -sensibilisierung.

Ziel der Technologielösungen von Ergonomic Solutions ist es, vom Erstkontakt bis zur Kaufentscheidung die Konversionsrate zu steigern, indem der Technologieanbieter ansprechende und kundenorientierte Lösungen für den Einzelhandel zur Verfügung stellt.

Ergonomic Solutions ist der weltweit führende Anbieter von innovativen, ergonomischen Lösungen zur Befestigung, Montage und Halterung von Technologien und Mobilgeräten in Einzelhandel, Gastronomie, Freizeit- und Transportbereich.

Seit mehr als 25 Jahren bieten wir unseren Kunden Lösungen, die die Implementierung und Nutzung von Technologien vereinfachen, mit unserer Kernkompetenz in POS, Zahlung, Selbstbedienung und Digital Signage. Ergonomic Solutions hat den SpacePole entwickelt und ist weltweiter Marktführer mit mehr als 12,5 Millionen SpacePole-Installationen. Mehr als 60 % der 50 wichtigsten Einzelhändler in der ganzen Welt setzen unsere Lösungen ein, was unsere Technologie-Halterungslösungen zur ersten Wahl macht.

