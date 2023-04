Ergebnisse Frankfurt International Trophy

Marke von über 4.000 Verkostungsproben geknackt

Frankfurt International Trophy präsentiert Ergebnisse 2023 –

-Bester Wein der Welt kommt aus Frankreich

-Deutsche Weine überzeugen die Jury

-Bestes Bier der Welt kommt aus Frankreich

-Beste Spirituose der Welt aus Deutschland

Mainz, 18. April 2023. Am 14. und 15. April 2023 lud der Veranstalter Armonia Deutschland GmbH rund 500 Verkoster und Verkosterinnen zur 7. Ausgabe der Frankfurt International Trophy in den historischen Festsaal des Gesellschaftshauses Palmengarten in Frankfurt ein.

Unter den Verkostern und Verkosterinnen befanden sich zahlreiche internationale Expertenprofile wie des Sommeliers, Önologen, aber auch erfahrene Amateure gehören bei Wein und Bier zu den Jurys. Sie stehen stellvertretend für den Verbraucher. Dadurch können die Geschmäcke der Konsumenten bei der Selektion besser berücksichtigt werden was den Wettbewerbs so einzigartig macht. Begleitet wurde die Veranstaltung von unserem Partner Nestle mit seinen Marken Acqua Panna und S. Pellegrino. Mit seiner feinen Mineralisierung und dem niedrigen Natriumgehalt sind sie ein exzellenter Weinbegleiter.

Die gleichzeitig stattfindenden Selektionen für Wein, Bier und Spirituosen begrüßten zusammen über 4.100 Proben. Das Ergebnis freut die Veranstalter: der Wettbewerb wächst weiterhin.

Insgesamt wurden 1.320 Weine, Biere und Spirituosen mit den begehrten Medaillen ausgezeichnet. Unter Berücksichtigung der 1/3 Regel wurden 182 Proben mit den Medaillen Großes Gold (ab 92 Punkten), 876 Proben mit Gold (ab 85 Punkten) und 262 Proben mit Silbermedaillen (ab 80 Punkten) ausgezeichnet.

MEDAILLEN 2023:

WINE TROPHY – 28 Länder:

106 Medaillen Großes Gold – 632 Medaillen Gold – 165 Medaillen Silber

BEER TROPHY – 23 Länder

33 Medaillen Großes Gold – 109 Medaillen Gold – 60 Medaillen Silber

SPIRITS TROPHY – 34 Länder

43 Medaillen Großes Gold – 135 Medaillen Gold – 37 Medaillen Silber

Zusätzlich zu der Vergabe der Medaillen werden die jeweils besten Einreichungen für Wein, Bier und Spirituosen pro Land gekürt. In diesem Jahr geht der Titel als bester Wein im Vergleich zu allen Ländern nach Frankreich.

Bester Wein der Welt kommt aus Frankreich:

Chteau Mayne Blanc Cuvee Speciale – Lussac Saint-emilion 2018

Produzent: Chteau Mayne Blanc – SAS Cellar Master

Bester Wein aus Deutschland:

Weingut Klostermühlenhof – Hahnheimer Weißburgunder – 2022

Weingut Klostermühlenhof Ruzycki GbR

Deutsche Weine überzeugen die Jury und ergattern insgesamt 181 Medaillen. Mit sicherem Abstand folgt Frankreich mit 161 Medaillen. Österreich schafft es mit 155 Medaillen dieses Jahr auf Platz drei. Es folgen Italien mit 150, Spanien mit 110, Portugal mit 31 und Australien mit 27 Medaillen.

Die Liste der besten Weine, nach Ländern/Region geordnet, ist auf der Webseite des Wettbewerbs verfügbar: https://www.frankfurt-trophy.com/trophies-wine-2023

Bestes Bier der Welt aus Frankreich:

Dubbel Oak

Brasserie de Clemery

Bestes Bier Deutschland:

Ayinger Celebrator Doppelbock

Brauerei Aying Franz Inselkammer KG

Mit 55 ausgezeichneten Bieren überholt Deutschland seinen Nachbarn Frankreich. Im Nachbarland kommen die französischen Biere auf 52 Auszeichnungen. Italien holt sich den dritten Platz mit 16 ausgezeichneten Bieren. Es folgen Spanien mit 15 Medaillen und gleich dahinter die Tschechische Republik mit 13 Bieren.

Die Liste der besten Biere ist auf der Webseite des Wettbewerbs verfügbar: https://www.frankfurt-trophy.com/trophies-beer-2023

Beste Spirituose der Welt aus Deutschland:

Haselnusspirituose

Kuntz Destillerie, Lieser

Mit 86 Auszeichnungen führt Deutschland das Ranking bei den Spirituosen an, gefolgt von Frankreich mit 33 Medaillen, Italien 17 Medaillen und Belgien 11 Medaillen.

Die Liste der besten Spirituosen ist auf der Webseite des Wettbewerbs verfügbar: https://www.frankfurt-trophy.com/trophies-spirit-2023

Über die Frankfurt International Trophy

Die Frankfurt International Trophy ist ein Wettbewerb für Weine, Biere und Spirituosen, die aufgrund ihrer hohen Qualität einen Preis erzielen können. Sie ist ein bedeutender internationale Wettbewerb in Deutschland, der internationale Fachexperten und erfahrene Amateure in einer Jury vereint. Der Wettbewerb richtet sich an alle Weine, Biere und Spirituosen der Welt. Veranstalter ist die Armonia Deutschland GmbH in Mainz.

Die Frankfurt International Trophy ist ISO 9001 zertifiziert und darf maximal ein Drittel der Anstellungen auszeichnen, um Erzeuger und Konsumenten eine strenge Selektion zu garantieren. Der Weinwettbewerb ist vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz anerkannt, das die Verwendung von Medaillen für die Vermarktung der Weine erlaubt.

Jedes Jahr wir die Ehrenpräsidentschaft von prominenten Persönlichkeiten aus der Spitzengastronomie übernommen.

