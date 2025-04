Erfrischung garantiert: Neue Trinkflaschen für die Ferienfreizeiten des Kinderlachen-Eifel e. V.

Westenergie unterstützt mit 100 3malE-Trinkflaschen

Gesünder und nachhaltiger Start in die Saison

Der Frühling hält Einzug und mit ihm auch die Vorfreude auf abwechslungsreiche Ferienfreizeiten. Der Verein Kinderlachen-Eifel bereitet sich intensiv auf die bevorstehende Saison vor, in der wieder zahlreiche spannende Aktivitäten für Kinder angeboten werden. Dank der Unterstützung der Westenergie AG erhält der Verein 100 3malE-Trinkflaschen, die den Teilnehmenden während der Freizeiten zugutekommen. Die Übergabe erfolgte durch Landrat Andreas Kruppert sowie Westenergie-Kommunalmanager Christian Nathem.

Landrat Andreas Kruppert erklärte: „Die neuen Trinkflaschen erinnern die Kinder und Jugendlichen daran, immer ausreichend zu trinken. Ich wünsche allen eine spannende und schöne Zeit!“ Der Vorsitzende des Vereins, Thomas Treptau, fügte hinzu: „Wir freuen uns sehr über den Start in eine neue, erlebnisreiche Saison. Wir möchten den Kindern und Jugendlichen nicht nur abwechslungsreiche Erlebnisse bieten, sondern auch das Umweltbewusstsein stärken. Dank der neuen Trinkflaschen reduzieren wir den Einsatz von PET-Flaschen.“

Die praktische Trinkflasche mit einem Fassungsvermögen von 0,7 Litern eignet sich ideal für Schule, Sport und Freizeit. Zwei gegenüberliegenden Griffmulden sorgen für einen sicheren Halt – selbst für kleine Hände. Die Vergabe der Trinkflaschen ist Teil der Bildungsinitiative 3malE.

„Es ist uns eine Freude, den Verein Kinderlachen-Eifel zu unterstützen. Die Trinkflaschen fördern das Wohlergehen der Kinder und unterstreichen unser Engagement für Nachhaltigkeit“, erklärte Westenergie-Kommunalmanager Christian Nathem.

Kinderlachen-Eifel e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für Kinder und Jugendliche in der Region Eifel einsetzt. Er unterstützt einkommensschwache Familien durch finanzielle Hilfen und Sachspenden, fördert Bildung und persönliche Entwicklung, bietet schnelle Unterstützung in Notlagen und stärkt soziale Integration durch gemeinschaftliche Aktionen. Zudem arbeitet der Verein eng mit Schulen und sozialen Einrichtungen zusammen, um eine umfassende Hilfe zu gewährleisten. Besonders in der ländlichen Region Eifel-Mosel-Trier trägt er dazu bei, den Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen.

Die Westenergie AG engagiert sich in ihren Partnerkommunen für soziale Projekte, Sport, Klimaschutz sowie Kultur und Bildung. Mit der Bildungsinitiative 3malE motiviert das Unternehmen junge Menschen dazu motivieren, sich mit Energie-, Technik- und Nachhaltigkeits-Themen auseinanderzusetzen und befähigt sie, die Energiewende aktiv mitzugestalten. Lehrende werden dabei unterstützt, Energiewissen praxisnah zu vermitteln und Schülerinnen und Schüler für MINT-Themen zu begeistern. Weitere Informationen zu der Westenergie Bildungsinitiative 3malE finden Sie hier: www.3male.de

Der Verein Kinderlachen-Eifel e.V. hat sich zum Ziel gesetzt, ein breites Angebot an Freizeiten, Reisen und Beratung für Kinder und Jugendliche anzubieten.

Dabei steht bei uns vor allem die soziale Förderung im Vordergrund. Unter Ausschöpfung vieler Fördermittel und Spenden wollen wir auch Kinder und Jugendliche aus wirtschaftlich schwachen Haushalten mit in unser Programm einbeziehen. ALLE Kinder und Jugendliche ob mit Migrationshintergrund oder ohne, mit Beeinträchtigungen oder ohne, aus Familien mit viel oder wenig Geld – ALLE sollen gleichwertig teilnehmen können.

Besonderen Augenmerk legen wir als Verein aber darauf, dass unsere Programme zum Großteil durch Jugendliche entwickelt werden und auch umgesetzt werden.

Auch bei der Besetzung unseres Vorstandes legen wir sehr viel Wert darauf, dass unsere Jugendlichen dort in großer Zahl vertreten sind.

Firmenkontakt

Kinderlachen-Eifel e.V.

Thomas Treptau

Holsthumer Straße 3

54636 Wolsfeld

06568 9698719

03222 3946752



http://www.jugendreisen54.de

Pressekontakt

Kinderlachen-Eifel e.V.

Neele Waxweiler

Im Wissel 5

54636 Wolsfeld

06550 929974

03222 3946752



http://www.jugendreisen54.de

Bildquelle: Foto: Westenergie AG / Leonie Fürmeyer