Erfolgskurs: Schultheiß Projektentwicklung entwickelt mehr als 100.000 m² Wohnfläche in der Metropolregion Nürnberg

Bautätigkeit ungebrochen hoch

Die Schultheiß Projektentwicklung AG steuert äußerst stabil durch die aktuellen Turbulenzen der Baubranche. Mit allen Tochtergesellschaften zusammen errichtet der Nürnberger Bauträger derzeit Wohnbauprojekte mit mehr als 1.240 Einheiten und über 100.000 m² Wohnfläche. Mehr als 70 Prozent der Wohneinheiten sind dem geförderten Wohnungsbau der Einkommensklassen I bis III zugeordnet.

In Zeiten großer Herausforderungen erweist sich die Unternehmensstruktur der Schultheiß Projektentwicklung AG als Erfolgsgarant. Gebaut werden nicht nur Reihen- und Mehrfamilienhäuser im freien Wohnungsbau – um der ungebrochen hohen Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum in der Metropolregion Nürnberg entgegenzuwirken, engagiert sich das Unternehmen seit Jahren auch erfolgreich im geförderten Wohnungsbau. Selbst umfangreiche Quartiersentwicklungen mit mehreren hundert Wohneinheiten und sozialen Einrichtungen wie Kitas zählen zum Portfolio der Schultheiß Projektentwicklung AG. Als Beispiele seien hier der Krügelpark in Stein mit 254 Mietwohnungen und die Lichtenreuther Zeile im neuen Nürnberger Stadtteil Lichtenreuth mit über 250 geförderten Wohnungen genannt. Diese Vielfalt im Produktspektrum verleiht der Schultheiß Projektentwicklung AG die nötige Beständigkeit, um ihre führende Position auf dem regionalen Immobilienmarkt selbst in Krisenzeiten zu festigen.

Die Schultheiß Projektentwicklung AG wurde 2009 gegründet und ist einer der führenden Bauträger der Metropolregion Nürnberg. Im Bereich des freien Wohnungsbaus bietet das Unternehmen ein breitgefächertes Portfolio aus Mehrfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern. Die Schultheiß Projektentwicklung AG hat sich zudem in den vergangenen Jahren auf die Realisierung von Großprojekten im freien und geförderten Wohnungsbau spezialisiert und deckt mit ihren rund 150 Mitarbeitern und zahlreichen Kooperationspartnern jeden einzelnen Bereich bei der Entwicklung von Bauprojekten ab: vom Grundstückseinkauf und der Entwicklung von Bauerwartungsland hin zu baureifen Flächen über die komplette Planung samt Statik und Haustechnik, die Ausschreibung und Vergabe der Gewerke bis hin zur schlüsselfertigen Realisierung und den Verkauf der Immobilie an ihren zukünftigen Eigentümer. Im Bereich geförderter Wohnraum hat sich die Schultheiß Projektentwicklung in Nürnberg inzwischen zum führenden Bauträger entwickelt.

