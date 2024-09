Erfolgreiches Onboarding in Rekordzeit – dank animierter Videos

Scribble Video ist ein führendes Unternehmen aus Hamburg, das sich seit 2014 auf die Produktion von animierten Erklärvideos spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet innovative Lösungen für Schulungen und Onboarding

Hamburg, September 2024 – In einer Zeit, in der der Arbeitsmarkt zunehmend dynamischer wird und die Anforderungen an neue Mitarbeiter steigen, sehen sich Unternehmen mit einer großen Herausforderung konfrontiert: Neue Teammitglieder müssen schnell und effizient in ihre Aufgaben eingeführt werden. Traditionelle Schulungsmethoden stoßen hierbei immer häufiger an ihre Grenzen. Scribble Video Hamburg bietet mit animierten Onboarding-Videos eine innovative Lösung, die nicht nur Zeit spart, sondern auch die Lernkurve drastisch verkürzt.

Schneller, besser, effektiver: Onboarding mit animierten Videos

Die klassische Einarbeitung neuer Mitarbeiter war lange Zeit ein aufwendiger Prozess, der nicht selten mehrere Wochen in Anspruch nahm. Unternehmen investierten dabei nicht nur viel Zeit, sondern auch erhebliche Ressourcen in Schulungen, Präsentationen und persönliche Einweisungen. Doch diese Methoden haben ihre Tücken: „Lange Präsenzschulungen überfordern die Mitarbeiter oft und es bleibt weniger hängen als gewünscht“, erklärt Carsten Müller, Gründer von Scribble Video. „Mit animierten Videos können wir diesen Prozess radikal verkürzen und zugleich die Effektivität steigern.“

Animierte Onboarding-Videos bieten die Möglichkeit, komplexe Inhalte in leicht verständlicher Form zu präsentieren. Das visuelle Format hilft dabei, die Aufmerksamkeit der Zuschauer zu halten und Informationen nachhaltig zu verankern. Zudem lassen sich Inhalte gezielt auf die Bedürfnisse und das Wissensniveau der neuen Mitarbeiter abstimmen.

Flexibel und weltweit einsetzbar

Ein weiterer Vorteil der animierten Videos liegt in ihrer Flexibilität. Neue Mitarbeiter können die Schulungseinheiten zu jeder Zeit und an jedem Ort absolvieren. Besonders in internationalen Unternehmen, in denen Teammitglieder über verschiedene Zeitzonen hinweg arbeiten, stellt dies einen unschätzbaren Vorteil dar. „Die Möglichkeit, zeit- und ortsunabhängig zu lernen, ist gerade in der heutigen Arbeitswelt ein entscheidender Faktor für den Erfolg eines Unternehmens“, betont Müller.

Durch die einfache Anpassung der Videos in verschiedene Sprachen, sind die Onboarding-Videos von Scribble Video zudem weltweit einsetzbar. Dies ermöglicht eine einheitliche Schulung über Landesgrenzen hinweg und sorgt dafür, dass alle Mitarbeiter auf dem gleichen Wissensstand sind.

Maßgeschneiderte Inhalte für nachhaltigen Lernerfolg

Ein weiterer entscheidender Vorteil von animierten Onboarding-Videos ist die Möglichkeit, den Inhalt genau auf die spezifischen Anforderungen des Unternehmens zuzuschneiden. Anstatt generische Inhalte zu vermitteln, können Unternehmen ihre Mitarbeiter genau mit den Informationen versorgen, die für ihre jeweilige Rolle relevant sind. Dadurch wird nicht nur die Einarbeitungszeit verkürzt, sondern auch der Lernerfolg maximiert.

„Die Zeiten, in denen man neue Mitarbeiter mit Informationen überflutet, sind vorbei. Mit unseren animierten Videos vermitteln wir Wissen in kleinen, leicht verdaulichen Häppchen. Das führt zu einer höheren Aufnahmefähigkeit und sorgt dafür, dass das Gelernte langfristig im Gedächtnis bleibt“, so Müller.

Zukunftsweisende Methode für erfolgreiche Integration

Die Herausforderungen, die mit der Integration neuer Mitarbeiter einhergehen, werden durch animierte Onboarding-Videos deutlich reduziert. Unternehmen, die auf diese moderne Methode setzen, profitieren von einem schnelleren und effektiveren Schulungsprozess, der langfristig zu einer höheren Zufriedenheit und Produktivität der Mitarbeiter führt.

Scribble Video Hamburg zeigt mit seinen maßgeschneiderten Lösungen, wie Onboarding heute aussehen kann: flexibel, international und immer auf den Punkt gebracht. „Unser Ziel ist es, den Onboarding-Prozess für Unternehmen und Mitarbeiter so einfach und effektiv wie möglich zu gestalten. Mit unseren Videos setzen wir einen neuen Standard in der Einarbeitung“, fasst Müller zusammen.

Mehr Informationen dazu:

https://www.scribble-video.de/onboarding-videos

Scribble Video wurde mit dem Ziel gegründet, die Art und Weise, wie Wissen vermittelt wird, zu revolutionieren. Das kreative Team aus erfahrenen Experten bringt über 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Kommunikation und E-Learning mit. Diese Expertise ermöglicht es Scribble Video, komplexe Themen in fesselnde Geschichten zu verwandeln, die leicht verständlich sind und einen bleibenden Lernerfolg sichern.

Kontakt

Scribble Video

Leena Müller

Brunnenkoppel 28

22041 Hamburg

040-652 52 30



https://www.scribble-video.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.