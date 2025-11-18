abresa zieht positives Fazit

Schwalbach am Taunus, 18. November 2025 – Die abresa GmbH blickt auf ein erfolgreiches Jahreswechsel-Seminar 2025/2026 zurück, das Ende Oktober erneut in Kooperation mit der ALS Seminare GmbH in Schwalbach stattfand. Zahlreiche Teilnehmende nutzten vor Ort oder online die Gelegenheit, sich kompakt und praxisnah über die kommenden Neuerungen im Arbeits-, Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht zu informieren.

Fachwissen kompakt – hoher Nutzen für den Arbeitsalltag

Referent Knut Schattner führte kompetent und anschaulich durch die vielfältigen Themenbereiche, die Unternehmen ab dem Jahreswechsel betreffen werden. Die Resonanz der Teilnehmenden war durchweg positiv. Besonders hervorgehoben wurden die praxisorientierten Beispiele, der klare Aufbau sowie die Möglichkeit, individuelle Fragen einzubringen.

„Unsere Kunden sind allesamt Experten und Expertinnen auf ihrem Gebiet. Deshalb schätzen sie es, kurz und kompakt die anstehenden Neuerungen kennenzulernen. Das genügt ihnen, um für den Jahreswechsel gerüstet zu sein“, betont Geschäftsführer Günter Nikles.

Bestandskundentage als gelebtes Kundenbindungsinstrument

Das Jahreswechsel-Seminar ist Teil der strategischen Kundenarbeit der abresa GmbH. Mit regelmäßigen Bestandskundentagen an ausgewählten Standorten, die ebenfalls in den letzten Monaten eines jeden Jahres stattfinden, setzt das Unternehmen bewusst auf persönliche Nähe, Wissensvermittlung und Austausch. „Für uns sind diese Veranstaltungen ein gelebtes Kundenbindungsinstrument“, betont Nikles. „Wir unterstreichen damit, dass wir unsere Kunden nicht nur im Tagesgeschäft begleiten, sondern ihnen echten Mehrwert bieten, der sie in ihrer täglichen Arbeit unterstützt.“

Die hohe und immer wiederkehrende Teilnahmequote bestätigt die Bedeutung dieses Formats. Viele Unternehmen nutzten die Veranstaltung zudem für Vernetzung, Fachaustausch und die Klärung konkreter Fragestellungen aus der Praxis.

Ausblick: abresa gründet 2026 eine eigene Akademie

Um diese Weiterbildungsangebote künftig noch systematischer und umfassender bereitzustellen, kündigt abresa einen wichtigen Schritt an. Im nächsten Jahr wird das Unternehmen die „abresa Akademie“ gründen. Dort sollen alle Seminare, Schulungen und Weiterbildungsformate gebündelt werden, angefangen bei den Fachseminaren über Kundenworkshops bis hin zu neuen digitalen Trainingsangeboten.

„Mit der abresa Akademie schaffen wir ein professionelles Zuhause für unsere Wissensformate und stärken gleichzeitig unsere Rolle als beratender Partner“, so Nikles, der sich bereits die entsprechende Domain gesichert hat.

Die abresa GmbH mit Sitz in Schwalbach ist ein mittelständisches Beratungs- und IT-Dienstleistungsunternehmen, das sich auf SAP HCM-Services, HCM-Beratung und HCM-Outsourcing spezialisiert hat. Das Leistungsspektrum reicht von der Konzeption und Beratung über die Realisierung bis hin zur Integration maßgeschneiderter SAP-Lösungen.

Gegründet im Jahr 2004 beschäftigt abresa heute rund 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Schwalbach, Dortmund, Dresden, Bad Sobernheim, Duderstadt und Gmund bei München. Im ersten Quartal 2026 wird es mit Hamburg einen weiteren Standort geben. Viele Beraterinnen und Berater verfügen über langjährige Erfahrung in leitenden HR-Funktionen, etwa als PersonalleiterIn, LeiterIn Personalverwaltung oder LeiterIn Abrechnung.

Das Unternehmen ist branchenübergreifend tätig. Zu den Kunden zählen mittelständische und große Unternehmen u. a. aus den Bereichen Lebensmittelwirtschaft, Produktion, Finanzwirtschaft, Automobilindustrie und Chemie.

abresa ist Mitglied der DSAG (Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe e. V.), bei IA4SP SAP-Partners sowie SAP-Silber-Partner. Zudem ist das Unternehmen nach ISO 9001:2015 zertifiziert, die Zertifizierung nach IDW PS 951 ist abgeschlossen. Im August 2024 erhielt abresa das EcoVadis-Zertifikat in Silber. Bereits im Februar 2024 wurde ein Steering Committee zur Einführung von ISO 27001 gegründet, die erste Zertifizierung erfolgte im 1. Quartal 2025.

Firmenkontakt

abresa GmbH

Günter Nikles

Katharina-Paulus-Str. 8

65824 Schwalbach

06196 96958-0



http://www.abresa.de

Pressekontakt

SCL – Strategy Communication Lötters

Dr. Christine Lötters

Zur Marterkapelle 30

53127 Bonn

0171 48 11 803



http://www.sc-loetters.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.