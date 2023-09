Erfolgreiches Charity-Golfturnier zugunsten des It´s for Kids Mutwald-Projektes

Vom 1. Abschlag an ein Erfolg für den Lebensmut schwerkranker Kinder

Unterstützenswerte Hilfsprojekte für misshandelte, missbrauchte, kranke und benachteiligte Kinder standen im Mittelpunkt des It´s for Kids Charity-Golfturniers am Montag, 11. September 2023, auf dem Platz des Golf Club Hubbelrath. Zahlreiche Prominente aus Sport, Wirtschaft und Kultur sowie viele sozial engagierte Unternehmerinnen und Unternehmer schlugen nicht nur auf dem Grün des Golf Club Hubbelrath ab, sondern brachten mit zusätzlichen Spenden und den Erlösen einer Auktion während der anschließenden Abendveranstaltung insgesamt rund 62.000 EUR für den guten Zweck zusammen.

Diese fließen in viele Kinder-Hilfsprojekte, die die Stiftung It´s for Kids fördert, sowie den It´s for Kids Mutwald und die Mutwald-Festivals. „Der It´s for Kids Mutwald stärkt den Lebensmut krebskranker Kinder – jährlich erkranken allein in Deutschland circa 2.000 Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren an Krebs – und ihrer Familien in dieser schweren Zeit. Die Perspektive, im Rahmen eines Mutwald-Festivals einen eigenen Baum im Mutwald zu pflanzen und nach überstandener Krankheit einen solch unvergesslichen, emotionalen Tag mit vielen Freunden, Familien und Unterstützern zu feiern, gibt zusätzliche Energie, um die Krankheit zu überstehen und zu gesunden“, erläutert Daniel Feigenbutz, Geschäftsführer der Stiftung It´s for Kids.

PROMINENTE UNTERSTÜTZER AUS KULTUR, SPORT UND WIRTSCHAFT – SOWIE BEKANNTE TOP-GOLFPROS

Für dieses Ziel setzen sich nicht nur zahlreiche prominente It´s for Kids-Botschafter:innen wie u.a. Martin Rütter, Stefan Kießling, Ulf Kirsten, Michaela Gerg, Top-Speaker Andreas Buhr, Andrea Spatzek (Lindenstraße) und die bekannten Golf-Pros Maximilian Kieffer, Sophie Witt und Fabian Bünker ein, sondern auch Sky-Moderator Sebastian Hellmann, Linkshand-Golfweltmeister Yannick Rosenberger, Markus Wildhagen (ZDF „Bares für Rares“) und Schwimmer Christian Keller, die sich beim It´s for Kids-Golfcup mit zahlreichen Golfbegeisterten aus der Umgebung und ganz Deutschland auf die Runde machten, um nicht nur möglichst viel Geld für den guten Zweck zu sammeln, sondern auch auf das wertvolle Anliegen der Stiftung aufmerksam zu machen.

ERLÖS DES ABENDS FLIESST IN DEN IT´S FOR KIDS MUTWALD: LEBENSMUT FÜR SCHWERKRANKE KINDER

„Im Namen der Familien krebskranker Kinder, die wir zu den nächsten Mutwald-Festivals einladen können, danken wir allen Teilnehmenden am Charity-Golfturnier, den Spendern aus Business und Wirtschaft, dem Golfclub Hubbelrath und auch den Prominenten, die uns persönliche und wertvolle Dinge für die Charity-Auktion überlassen haben“, resümiert Stiftungs-Vorstand Rainer Koch.

Zu den Auktionsobjekten gehörte eine von Helene Fischer signierte E-Gitarre, eine von Die Toten Hosen, Gerhard Polt und Die Well Brüder signierte Lederhose in einer kunstvollen Rahmung – beides mit freundlicher Unterstützung von Team Kloppocar – ein Meet & Greet mit Sebastian Kehl, einige herausragende Kunstobjekte, exklusive Sportevents und ein wertvolles Business-Coaching-Paket von Top-Speaker und Autor Andreas Buhr.

EINLADUNG BETROFFENER KINDER UND FAMILIEN ZU DEN NÄCHSTEN MUTWALD-FESTIVALS

Daniel Feigenbutz weiter: „Zu dem großen Erfolg des Golfcups und des Charity-Abends hat sicher auch die inspirierende Moderation unserer Botschafterin Biggi Lechtermann gemeinsam mit Tom Bartels beigetragen. Ich kann sagen, dass alle Gäste, Sponsoren, Botschafter und Mitarbeiter der Stiftung ihren Einsatz gerne erbracht haben, weil wir wissen, dass der Erlös direkt in die wertvolle Stiftungsarbeit und konkret in die nächsten Mutwald-Festivals fließt.“ Diese sind bereits im April 2024 in Düsseldorf/Erkrath und im Herbst 2024 in Hilden terminiert.

Familien mit ihren erkrankten rsp. genesenden Kindern können sich anmelden unter: https://www.its-for-kids.de/aktionen/mutwald

Weitere Informationen: https://www.its-for-kids.de

STIFTUNG IT´S FOR KIDS:

It´s for Kids sammelt seit dem Jahr 2000 Spenden für misshandelte, missbrauchte, kranke und anderweitig benachteiligte Kinder. Als „Aktion It´s for Kids“ von Rainer Koch ins Leben gerufen, wurde im Jahr 2015 gemeinsam mit Tobias Mehwitz und der Ador Edelmetalle GmbH die „Stiftung It´s for Kids“ gegründet: Deutschlands einmalige Stiftung für kreative Spenden. Von Zahngold bis Kleinelektronik: Vieles, was für den Einzelnen nur noch geringen Wert hat, wird von It´s for Kids in Geld für verschiedene Kinder-Hilfsprojekte bundesweit umgewandelt. Bekannte soziale Organisationen und Netzwerke unterstützen It´s for Kids mit gemeinsamen Projekten und Sammelaktionen, eine Vielzahl sozial engagierter Botschafter:innen aus Sport, Kultur und Wirtschaft wie u.a. Sebastian Hellmann, Markus Wildhagen, Eckart von Hirschhausen, Birgit Lechtermann, „Mr. Dax“ Dirk Müller, Horst Kordes, Sebastian Lege und Nina Moghaddam, um nur einige zu nennen, trägt die Idee weiter in die Welt. Inklusive Geldspenden konnten so bereits über 7,5 Millionen Euro gesammelt werden, rund 300 Kinderschutzprojekte wurden bisher durch It´s for Kids gefördert. Mit dem „Mutwald“ startet It´s for Kids 2023 die erste eigene Projektreihe: https://www.its-for-kids.de/aktionen/mutwald

info@its-for-kids.de

www.its-for-kids.de

