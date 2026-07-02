Erfolgreicher Vortrag bei Zahnarzt Dr. med. dent. Christian Hoch über moderne Zahnmedizin

Eningen. Dr. med. dent. Christian Hoch, Praxisgemeinschaft Hoch2, aus Eningen zeigte an einem besonderen Vortragsabend mit dem Gesundheitsforum Eningen e.V. neue Behandlungsmethoden und Möglichkeiten auf. Interessierte Menschen konnten so hilfreiche Informationen und Tipps zur Mundgesundheit bekommen. Der Vorstand des Gesundheitsforums Daniel Eppler begrüßte die zahlreichen Gäste und war sichtlich erfreut, dass mit den einfach erklärten Gesundheitstipps und Fachinformationen wieder viele Menschen erreicht wurden.

In die fachübergreifende Praxisgemeinschaft von Zahnarzt Christian Hoch mit seiner Ehefrau, Hautärztin Dr. Yvonne Hoch im Arbachtal in Eningen waren bald 30 Gäste aus Eningen, Pfullingen und Reutlingen gekommen. Die Besucher bekamen Einblicke in die moderne Zahnmedizin, schonendere, innovative Behandlungsverfahren und die technischen Möglichkeiten der Diagnostik bei Implantaten.

Auch die Mundgesundheit und das komplexe Gleichgewicht der Mundflora waren Themen des Abends. Ist dieses natürliche Gleichgewicht gestört, können Entzündungen entstehen und Zähne, Zahnfleisch sowie Zahnimplantate gefährdet werden. Dies kann sich auf den gesamten Körper auswirken – beispielsweise können Knieschmerzen, Autoimmunerkrankungen oder sogar Herzinfarkte die Folge sein. Daher legt Dr. Hoch großen Wert auf Prophylaxe-Konzepte, moderne Behandlungsmethoden und den möglichst langfristigen Erhalt der Zahnsubstanz seiner Patienten.

Beirat des Gesundheitsforums und Co-Vorstand des AK Gesunde Gemeinde, Volker Feyerabend, freut sich über vielseitige Referenten, Vorträge und Veranstaltungen. „Mit unterschiedlichen Themen aus verschiedensten Bereichen erreichen wir bei unseren regelmäßigen Veranstaltungen in Eningen und Umgebung eine Vielzahl von Bürgerinnen und Bürgern.“ Dieser Abend zeigte einmal mehr, wie die abwechslungsreichen Vorträge die Ziele des Vereins eindrucksvoll unterstützen.

Die Aktiven des Gesundheitsforums sowie Dr. Christian Hoch machten am Vortragsabend auf Prävention, die Chancen moderner Diagnostik und ganzheitliche Behandlungsmöglichkeiten aufmerksam. Viele Menschen haben erkannt, dass eine hohe Lebensqualität auch bedeutet, sich zu informieren und aktiv etwas für die eigene Gesundheit zu tun.

Weitere Informationen:

www.drshoch2.de

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Gesundheitsforum Eningen e.V. – Wer wir sind und was wir wollen:

Zum Verein: Gegründet im November 1997 hat der Verein ungefähr 50 Mitglieder des Gesundheitswesens aus, in und um Eningen unter Achalm.

Zweck des Vereins ist die Förderung des Gesundheitswesens, indem das Gesundheitsbewusstsein der Menschen gestärkt, der Umgang mit bestehenden Krankheiten erleichtert und erkrankten Menschen mit fachlicher Unterstützung geholfen werden soll.

Aktivitäten des Vereins: Regelmäßige Vorträge und Informationsveranstaltungen, kompetente Beratung in der Geschäftsstelle und durch die Mitglieder.

Mit-Organisation der Eninger Gesundheitstage, Patenschaft Sturzpräventionsgarten Calner Platz. Kooperation, gegenseitige Anerkennung und intensive Zusammenarbeit im Sinne der Patienten.

Wir wünschen uns weiterhin viel Interesse und Anregungen aus der Bevölkerung

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