Erfolgreicher Investorenprozess sichert Fortbestehen der NAMAC Maschinenbau GmbH & Co.KG

Concentro berät den Insolvenzverwalter Thomas Reichelt (diligens rechtsanwälte & insolvenzverwalter) beim Verkauf der NAMAC Maschinenbau GmbH & Co. KG. Der Insolvenzverwalter Thomas Reichelt konnte mit Unterstützung der Concentro Management AG am 01.01.2021 eine erfolgreiche Fortführungslösung für die NAMAC Maschinenbau GmbH & Co. KG präsentieren. Der Erhalt aller Arbeitsplätze konnte damit sichergestellt werden.

München/ Naumburg, 26.01.2021

Das im Markt seit Jahrzehnten etablierte Maschinenunternehmen NAMAC mit Sitz in Naumburg (Sachsen-Anhalt) musste im Januar 2020 beim Amtsgericht Halle (Saale) einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens stellen. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Thomas Reichelt von der Kanzlei diligens rechtsanwälte & insolvenzverwalter bestellt.

Lange Jahre hatte NAMAC Maschinenbauteile für ein Großkunden aus der Tabakindustrie gefertigt. Durch einen starken Umsatzeinbruch mit diesem Großkunden in 2019 geriet das Unternehmen in eine bedrohliche betriebswirtschaftliche Schieflage. Die Umsatzeinbrüche konnten kurzfristig nicht kompensiert werden und auch die eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen kamen zu spät. Daher musste das Unternehmen Anfang 2020 den Insolvenzantrag stellen.

Der Insolvenzverwalter konnte trotz der CoViD-19 Beeinträchtigungen und des zögerlichen Kundenverhaltens das Unternehmen stabilisieren, in den letzten Monaten sanieren und mit Unterstützung der Concentro Management AG im Rahmen eines strukturierten Investorenprozesses veräußern. Alle Arbeitsplätze konnten dabei im Rahmen der Betriebsübertragung gerettet werden. Im Zuge einer übertragenen Sanierung übernimmt die Puttler GmbH, ein Maschinenbauunternehmen aus Baden-Württemberg, die Vermögensgegenstände am Standort in Naumburg.

NAMAC wurde 1994 gegründet und dreht, fräst, schleift und schweißt Teile für den Sondermaschinenbau. Um die Fertigungstiefe abzurunden verfügt das Unternehmen auch über eine eigene Lackieranlage. Der Geschäftsführer und die hochmotivierten Mitarbeiter haben das Insolvenzverfahren mit professioneller Einstellung unterstützt und so zum Erfolg beigetragen.

Rechtsanwalt Thomas Reichelt (diligens rechtsanwälte & insolvenzverwalter | Insolvenzverwalter NAMAC Maschinenbau GmbH & Co. KG): “Ich freue mich, dass eine gute Lösung für das traditionsreiche Unternehmen, für alle Mitarbeiter und für die Region in dieser schwierigen Branche sowie der aktuellen Corona-Situation gefunden wurde.”

Lars Werner (Concentro Management AG | Partner): “Eine motivierte und genauso kompetente Belegschaft sowie ein treuer Kundenstamm – haben wir bei der NAMAC vorgefunden. Allerdings war das Marktumfeld aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Situation und gerade im Maschinenbau schwierig. Daher freut es uns umso mehr, dass mit Puttler GmbH ein Investor gefunden wurde, der für Stabilität sorgen und auf dem vorhandenen Fundament die NAMAC wieder zu alter Stärke zurückführen wird.”

Das Concentro-Distressed-M&A-Team um Lars Werner und Dr. Anja Reinert wurde exklusiv als Sell-Side Berater vom Insolvenzverwalter Thomas Reichelt mandatiert.

Die Kanzlei diligens rechtsanwälte & insolvenzverwalter ist eine auf die Bereiche Sanierung und Restrukturierung und Insolvenzverwaltung spezialisierte Kanzlei. Von 4 Standorten in Leipzig, Eisenach, Dresden und Erfurt betreuen die Rechtsanwälte und Insolvenzverwalter Mandate aller Größenordnungen und Branchen.

Die Concentro Management AG ist eine mittelstandsorientierte Beratungsgesellschaft mit den Schwerpunkten Transparenz (Unternehmensentwicklung), Transaktion (Corporate Finance / M&A-Beratung) und Turnaround. Mit 30 Mitarbeitern an vier Standorten in Deutschland arbeitet Concentro umsetzungs- und erfolgsorientiert. Ziel ist es, durch eine individuelle Beratungsleistung Mehrwert für den Kunden zu generieren.

