Erfolgreicher dualer Studienabschluss

FORUM MEDIA GROUP gratuliert zum Bachelor an der IU Augsburg

In festlicher Atmosphäre feierte die IU Internationale Hochschule am Samstag, den 20. September 2025, den erfolgreichen Studienabschluss ihrer Absolventinnen und Absolventen am Campus Augsburg. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die feierliche Übergabe der Urkunden sowie humorvolle und inspirierende Reden der Professorinnen und Professoren verschiedener Fachbereiche, die auf besondere Exkursionen und fachbezogene Projekte des vergangenen Studienjahres zurückblickten.

Der Veranstaltungsraum im Westhouse Augsburg war gut gefüllt, als die diesjährigen Absolventinnen und Absolventen gemeinsam mit ihren Familien, Freunden und Praxispartnern ihren erfolgreichen Studienabschluss feierten. Nach den Grußworten der Hochschulleitung und einer musikalischen Umrahmung durch einen Pianisten wurden die Urkunden feierlich überreicht.

FORUM freut sich besonders über die Erfolgsgeschichten von Sarah Hoffmann (Marketingmanagement, FORUM VERLAG HERKERT GmbH) und Daniela Drexl (Mediendesign, FORUM Zeitschriften und Spezialmedien GmbH), die beide mit hervorragenden Abschlüssen überzeugten. Ausbildungsleiterin Daniela Krauss war vor Ort und gratulierte den beiden Bachelor-Absolventinnen.

Vorteile eines dualen Studiums

Als Praxispartner im dualen Studium erlebt FORUM hautnah, wie junge Menschen durch die Verbindung von Theorie und Praxis wachsen und sich entwickeln. Jeder neue Ausbildungsjahrgang bringt frische Perspektiven und innovative Impulse in unsere Unternehmensgruppe und trägt dazu bei, unsere Zukunftsfähigkeit zu sichern.

Durch die Ausbildung und individuelle Begleitung dual Studierender übernimmt die FORUM MEDIA GROUP Verantwortung für die Zukunft: Wer junge Menschen auf ihrem beruflichen Weg unterstützt, investiert nicht nur in die eigene Organisation, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft. Diese Verantwortung beginnt mit der Bereitstellung von Ausbildungsplätzen, setzt sich fort in der persönlichen Betreuung und Förderung und zeigt sich in der aktiven Einbindung der Nachwuchskräfte in reale Projekte. FORUM wünscht seinen beiden Absolventinnen alles Gute auf dem weiteren Lebensweg und freut sich schon, wieder neue Studierende willkommen zu heißen.

Die FORUM MEDIA GROUP ist eine international tätige Mediengruppe mit Sitz im bayerischen Merching. Die Gruppe beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeitende in Europa, Asien, Nordamerika und Australien. Der Fokus des 1988 gegründeten Unternehmens liegt auf der Bereitstellung entscheidungsrelevanter Informationen für Geschäftskunden, beruflicher Fort- und Weiterbildung sowie maßgeschneiderten Lösungen. Am Standort Merching, wo neben der Holding auch die Tochtergesellschaften FORUM VERLAG HERKERT GMBH, FORUM Zeitschriften und Spezialmedien GmbH und die FORUM train & sail beheimatet sind, bietet die Gruppe verschiedene Ausbildungsberufe u. a. in den Bereichen Informatik, E-Commerce oder Medien sowie mehrere duale Studiengänge an. Weitere Informationen unter: www.forum-media.com

Kontakt

