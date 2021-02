Erfolgreicher Carve-out der R.E.T. GmbH aus der Reiff-Gruppe

München/Reutlingen, 10.02.2021

Die Reiff-Gruppe hat im Zuge einer strategischen Fokussierung ihre Anteile an der R.E.T. GmbH an Fidelium Partners veräußert. Fidelium wird zusammen mit dem Management die RET als Hersteller hochwertiger Elastomer-, insb. LSR-Teile für die Elektronikindustrie weiterentwickeln.

Die RET wurde 1967 von der Reiff-Gruppe als eigenständiger Geschäftsbereich unter dem Namen REIFF Elastomertechnik in Reutlingen gegründet. RET produziert und vertreibt heute Elastomerformteile und -dichtungen. Zum Produktportfolio zählen auch mehrkomponentige Verbundbauteile auf der Basis elastischer und thermoplastischer Werkstoffe, auch in Kombination mit Aluminiumdruckguss- oder Stanzteilen.

Im Bereich der Silikonverarbeitung mit Liquid Silicon Rubber (LSR) und im Bereich der frei aufgetragenen Dichtungen (CIPG/FIPG) ist die RET ein führender Hersteller qualitativ anspruchsvoller Produkte. Als Entwicklungspartner begleitet die RET ihre Kunden bereits in der Entwicklungsphase und unterstützt die Kunden mit ihrem spezifischen Know-how.

Das Einsatzspektrum der Teile, welche an den beiden Standorten in Reutlingen und Sacele (Rumänien) produziert werden, reicht von Komponenten für Fahrerassistenzsysteme und das autonome Fahren, bis hin zu Bauteilen für die E-Mobilität bzw. Hybridantriebstechnik. Durch die frühe Fokussierung auf zukunftsweisende Geschäftsfelder ist die RET bestens im Markt positioniert und pflegt langjährige Kundenbeziehungen zu führenden Tier-1 und OEMs aus dem Automobilbereich und vor allem der Elektronikindustrie.

Im Zuge der Fokussierung auf ihr Kerngeschäft vollzieht die REIFF Holding GmbH & Co. KG den Carve-Out der R.E.T. GmbH durch den Verkauf von 100% der Unternehmensanteile an Fidelium Partners.

Herr Alec Reiff (CEO und Gesellschafter der Reiff-Gruppe) und Herr Manfred Braun (CFO der Reiff-Gruppe) freuen sich über den Zusammenschluss der R.E.T GmbH mit Fidelium: “Mit Fidelium Partners haben wir einen zuverlässigen Partner gefunden, der die R.E.T. strategisch weiterentwickeln wird. Wir werden die neuen Eigentümer bei der Transformation bestmöglich unterstützen und erbringen im Rahmen des Carve-Out weiterhin operative Dienstleistungen.”

Bei der Vorbereitung, Strukturierung und Durchführung der Transaktion wurde die Reiff-Gruppe umfassend durch die Concentro Management AG als M&A- und Financial-Advisor begleitet. Das Projektteam von Concentro bestand aus Dr. Alexander Sasse (Partner), Sebastian Mink (Principal), Julian Napolitano (Senior Consultant), Tobias Wernsdörfer (Consultant) und Sönke Storm (Consultant).

Die Concentro Management AG ist eine mittelstandsorientierte Beratungsgesellschaft mit den Schwerpunkten Transparenz (Unternehmensentwicklung), Transaktion (Corporate Finance / M&A-Beratung) und Turnaround. Mit 30 Mitarbeitern an vier Standorten in Deutschland arbeitet Concentro umsetzungs- und erfolgsorientiert. Ziel ist es, durch eine individuelle Beratungsleistung Mehrwert für den Kunden zu generieren.

