Erfolgreicher CALEO Enterprise Performance Day 2024

Innovative Lösungen begeistern die Branche

Gräfelfing, 30. Oktober 2024 – Der diesjährige CALEO Enterprise Performance Day, der am 23. und 24. Oktober stattfand, war ein voller Erfolg! Über 80 Teilnehmer fanden sich ein, um sich intensiv mit den aktuellen Herausforderungen in der Finanzberichterstattung und -planung auseinanderzusetzen und um sich über die aktuellen Strategien der SAP zu informieren.

Das abwechslungsreiche Programm bot sechs inspirierende Vorträge, die spannende Anwenderberichte namhafter Unternehmen sowie wertvolle Einblicke in die neuesten Entwicklungen von SAP und CALEO beinhalteten. „Besonders bemerkenswert war das große Interesse und der umfangreiche Dialog mit den Teilnehmern“, so Joachim Poisel, Head of Sales & Marketing bei CALEO. „Das unterstreicht für uns nochmal die Relevanz und Bedeutung des Austauschs zwischen den Anwenderunternehmen und CALEO als Implementierungspartner.“

Ein Highlight des Events waren die vier Demopoints, an denen der innovative Showcase „Die Cloud Journey der FAMOSA Group“ präsentiert wurde. Dieser Showcase veranschaulichte eindrucksvoll die Integration verschiedener SAP Cloud-Produkte, darunter ABAP Cloud, BTP, Datasphere, SAP Analytics Cloud und S/4HANA for Group Reporting Cloud. Anhand eines realitätsnahen Geschäftsprozesses des fiktiven Unternehmens aus der Textilindustrie konnten sich die Teilnehmer inspirieren lassen und wichtige Impulse für die eigene Unternehmenspraxis mitnehmen.

„Die positive Resonanz auf unseren Showcase hat uns gezeigt, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden“, erläutert Fabian Zollikofer, Geschäftsführer bei CALEO. „Der sehr praxisnahe Ansatz hat es den teilnehmenden Unternehmen ermöglicht, die Vorteile der Cloud-Integration direkt nachzuvollziehen.“

Außerdem befasste sich der Enterprise Performance Day 2024 mit zentralen Fragen zu IT-Architekturen, der Leistungsfähigkeit neuer Systeme, der Rolle von Künstlicher Intelligenz und den Vorteilen von Cloud-Lösungen im Vergleich zu traditionellen On-Premise-Lösungen. CALEO unterstützte die Teilnehmer dabei, nachhaltige und zukunftssichere Strategien für ihre Unternehmen zu identifizieren.

„Ein herzliches Dankeschön an alle Teilnehmer und Mitwirkenden! Für alle Interessierten bieten wir außerdem bis Ende des Jahres die Möglichkeit, eine Live-Session des Showcases zu buchen“, ergänzt Maximilian Kramer, ebenfalls Geschäftsführer bei CALEO. „Wir freuen uns auf das nächste Jahr und auf viele neue Erkenntnisse, die wir gemeinsam teilen können.“

CALEO unterstützt Unternehmen bei der nachhaltigen Transformation ihrer Konzernberichterstattungs- und Konzernplanungsprozesse inklusive Kennzahlen- und Steuerungsmodellen sowie Sustainability (ESG) Reporting.

Der Fokus liegt auf dem SAP-Produktportfolio, insbesondere auf S/4HANA for Group Reporting, BW/4HANA, BCS/4HANA, Business Planning and Consolidation und dem SAP Analytics Portfolio.

Innerhalb dieses Portfolios berät CALEO produktneutral und agiert als „Trusted Advisor“ und unabhängiger Experte. Durch die Kombination von umfassender fachlicher Kompetenz, Prozesskenntnis und technischer Expertise konzipiert und implementiert CALEO effiziente Lösungen mit messbarem Mehrwert.

