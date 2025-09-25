Erfolgreicher Auftakt: Erste Veranstaltung der Initiative Industrie Bonn/Rhein-Sieg im Chemiepark Lülsdorf

Bonn/Rhein-Sieg, 25. September 2025 – Mit einer gelungenen Premiere hat die Initiative Industrie Bonn/Rhein-Sieg ihre erste Publikumsveranstaltung im Chemiepark Lülsdorf erfolgreich abgeschlossen. Unter dem Motto „Ohne Industrie fehlt hier was!“ stellten sich zahlreiche Unternehmen den Besuchern und Besucherinnen der Region vor und zeigten, welche Rolle die Industrie für Wirtschaftskraft, Innovation und Lebensqualität vor Ort spielt.

Industrie erlebbar gemacht

Die Gäste nutzten die Gelegenheit, direkt mit den teilnehmenden Betrieben ins Gespräch zu kommen. An den Stationen wurde deutlich, wie vielfältig die Industrie in der Region aufgestellt ist: von international agierenden Unternehmen bis hin zu spezialisierten Mittelständlern. Neben spannenden Einblicken in Produkte, Technologien und Berufsbilder bot die Veranstaltung auch Raum für Austausch zu Themen wie Fachkräftesicherung, Nachhaltigkeit und Innovationskraft.

Resonanz bei Unternehmen und Besuchern

Sowohl die beteiligten Unternehmen als auch die Besucherinnen und Besucher äußerten sich sehr positiv. Für die Unternehmen war die Veranstaltung eine willkommene Gelegenheit, ihre Arbeit einem breiten Publikum vorzustellen und gleichzeitig den Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern zu suchen. Viele Gäste zeigten sich überrascht, wie groß und vielfältig die industrielle Basis in der Region ist, ein Aspekt, der in der öffentlichen Wahrnehmung häufig hinter der Rolle Bonns und des Rhein-Sieg-Kreises als Dienstleistungs- und Verwaltungsstandort zurücktritt.

Initiative im Gespräch

Mit dem Tag im Kasino des Chemieparks Lülsdorf ist es der Initiative Industrie Bonn/Rhein-Sieg gelungen, sich als sichtbare Plattform in der Region zu etablieren. „Wir haben gezeigt, dass Industrie nicht abstrakt, sondern ganz konkret und nahbar ist“, betonen die Stakeholder. „Das direkte Gespräch, die Möglichkeit zum Anfassen und Mitmachen, so wollen wir Industrie erklären und in den Mittelpunkt rücken.“

Fortsetzung im kommenden Jahr geplant

Aufgrund der positiven Resonanz soll das Format auch im nächsten Jahr fortgeführt werden. Schon jetzt laufen Überlegungen, wie die Veranstaltung weiterentwickelt werden kann, um noch mehr Unternehmen einzubeziehen und zusätzliche Besuchergruppen zu erreichen. Ziel der Initiative Industrie Bonn/Rhein-Sieg ist es, derartige Veranstaltungen dauerhaft im regionalen Veranstaltungskalender zu verankern.

Fazit:

Die Premiere hat gezeigt: Ohne Industrie fehlt hier was! – und mit Veranstaltungen wie dieser wird die Bedeutung der Industrie für die Region erlebbar gemacht.

Weitere Informationen und eine Übersicht der ausstellenden Unternehmen finden Sie hier.

Bildunterschrift: Volles Haus bei der Veranstaltung der Initiative Industrie Bonn/Rhein-Sieg im Chemiepark Lülsdorf (Foto: Max Malsch)

Initiative In|du|strie Bonn/Rhein-Sieg – Gemeinsam. Zukunft. Leben.

Mit der In|du|strie-Akzeptanzoffensive bündeln teilnehmende Unternehmen ihr Engagement, um ein aktuelles und modernes Bild der Industrie zu vermitteln. Bei Veranstaltungen und Aktionen packen die Unternehmen an, gehen ins Gespräch und reichen der Bevölkerung und u. a. Vertretern aus Politik, Forschung und Verwaltung die Hand. Von Fachkongressen, Veranstaltungen mit Studierenden bis hin zu Großereignissen zeigt die Industrie, dass Teamgeist, Fortschrittsdenken und Wirtschaftskraft zusammengehören.

Für die Initiative In|du|strie in der Region engagieren sich als Stakeholder die IHK Bonn/Rhein-Sieg, die Wirtschaftsförderung der Stadt Bonn, die Wirtschaftsförderung des Rhein-Sieg-Kreises und die Kunststoff Initiative Bonn/Rhein-Sieg.

Kontakt

Initiative Industrie

Christine Lötters

Zur Marterkapelle 30

53127 Bonn

0228 209478 20



https://www.ihk-bonn.de/standortpolitik/industrie-gemeinsam-zukunft-leben

Bildquelle: Max Malsch