Erfolgreiche Technologietage und 30-jähriges Jubiläum von ANS

Ein Meilenstein für Innovation und Partnerschaft

Limeshain, Oktober 2024 – Die ANS answer elektronik GmbH, führender Anbieter von Lösungen in der Elektronikfertigung, feierte im September ihr 30-jähriges Bestehen. Anlässlich dazu gab es einen Technologietag und eine Hausmesse mit großer Jubiläumsfeier. Diese beiden Veranstaltungen boten nicht nur eine Plattform für technologische Innovationen, sondern unterstrichen auch die langjährige Partnerschaft von ANS mit führenden Unternehmen der Branche, wie beispielsweise Yamaha, Pemtron, HIT und viele andere.

Technologietag 2024: Ein voller Erfolg

Der Technologietag im September 2024 war ein voller Erfolg und bot Kunden und Partnern wertvolle Einblicke in die neuesten Entwicklungen in der Elektronikfertigung. Im Fokus standen insbesondere die Prozessoptimierung durch künstliche Intelligenz und die Vernetzung von Produktionssystemen. Yamaha präsentierte seine „1 Stop Solution Line“, die durch smarte Softwarelösungen und Machine-to-Machine-Kommunikation besticht, und gab exklusive Einblicke in den Einsatz von KI zur Effizienzsteigerung in der Produktion. Workshops zu SMD-Bestückung, 3D-Inspektionssystemen und Lagermanagement rundeten das Programm ab.

30 Jahre ANS: Ein Meilenstein der Partnerschaft und Innovation

Das 30-jährige Jubiläum von ANS wurde mit zahlreichen Kunden, Partnern und Lieferanten aus der Elektronikbranche gefeiert. Ein besonderes Highlight war die feierliche Verabschiedung von Herrn Kawasaki, einem langjährigen Partner von ANS und Yamaha, der nach jahrzehntelanger Zusammenarbeit in den Ruhestand geht. Die Jubiläumsfeier, die auf der historischen Ronneburg stattfand, bot eine einzigartige Atmosphäre mit Ritterspielen, einer Burgführung und einem festlichen Ritteressen. Die langjährigen Partnerschaften, wie jene mit Yamaha, sind ein entscheidender Erfolgsfaktor für ANS. Seit 27 Jahren arbeiten beide Unternehmen erfolgreich zusammen und haben gemeinsam über 400 SMT-Maschinen in führenden High-Tech-Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz installiert. Anlässlich des Jubiläums überreichte Yamaha ANS einen Ehrenpokal, um die jahrzehntelange erfolgreiche Zusammenarbeit zu würdigen.

Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung

ANS hat nicht nur auf die neuesten Technologien gesetzt, sondern auch in seine Mitarbeiter und Partnerschaften investiert. Bei der Jubiläumsansprache bedankten sich die Geschäftsführer Reiner Gölz und Sebastian Glitsch bei den langjährigen Mitarbeitern und Lieferanten. Beide betonten, dass die kommenden Jahre von Innovationen wie künstlicher Intelligenz und Automatisierung geprägt sein werden. Die kontinuierliche Weiterbildung der Mitarbeiter und der Ausbau der technischen Supportmöglichkeiten bleiben Kernbestandteile der Firmenphilosophie.

Über ANS answer elektronik GmbH

Seit 30 Jahren bietet ANS High-Performance-Lösungen für die Elektronikfertigung und hat sich als verlässlicher Partner für zukunftsorientierte Fertigungsbetriebe etabliert. Mit einem umfassenden Angebot an Maschinen und Softwarelösungen setzt ANS weiterhin auf Innovation und Technologieführerschaft. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.ans-answer.com

Die Firma ANS wurde 1994 gegründet und blickt nunmehr auf eine 30-jährige Erfolgsgeschichte zurück. ANS unterhält den exklusiven Vertrieb von SMD-Bestückungsautomation für namhafte Hersteller wie YAMAHA-IM, Pemtron, HIT, HG-Tech und Extra-Eye, in Deutschland und in benachbarten europäischen Ländern. Fachliche Beratung im Vorfeld, kompetenter After-Sales-Service sowie auch die Ersatzteilversorgung wird ebenfalls einheitlich von ANS angeboten.

