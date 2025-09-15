Erfolgreiche Social-Media-PR

Automatisierte und individualisierte PR-Verteilung auf allen wichtigen sozialen Netzwerken für maximale Reichweite und Interaktion.

Das Veröffentlichen von Pressemitteilungen auf sozialen Netzwerken gewinnt in der Unternehmenskommunikation zunehmend an Bedeutung, um Reichweite, Sichtbarkeit und Zielgruppeninteraktion zu steigern. Der Online-Presseverteiler PR-Gateway ermöglicht über eine Schnittstelle zu Blog2Social die automatisierte, plattformgerechte Verteilung von PR-Inhalten in zahlreichen sozialen Netzwerken – einfach per Klick, individuell anpassbar und zeitgesteuert.

Effiziente Social Media PR mit Blog2Social – Zeit sparen und Reichweite erhöhen

Die manuelle Veröffentlichung von Pressemitteilungen auf einer Vielzahl von Presseportalen und Social-Media-Kanälen ist zeitintensiv und erfordert verschiedene Anpassungen für die einzelnen Netzwerke. Blog2Social übernimmt diesen Prozess automatisiert und unterstützt dabei, Inhalte optimal auf die Anforderungen und Formate der jeweiligen Plattform zuzuschneiden. Von Facebook und LinkedIn über Instagram, TikTok, X (Twitter) bis hin zu Google Business und spezialisierten Blogs bietet Blog2Social eine breite Netzwerkauswahl für die zielgerichtete Verbreitung. Durch den Einsatz von Hashtags, @Handles und individuellen Kommentaren steigt das Engagement der Adressaten signifikant an.

Funktionsweise und Ablauf der Veröffentlichung

– Versand der Pressemitteilung über PR-Gateway an ausgewählte Online-Presseportale

– Automatische Übergabe an Blog2Social zum Erstellen eines Beitrags-Entwurfs

– Individuelle Anpassung der Social Media Posts mit Text, Hashtags und Bildern

– Sofortige oder zeitversetzte Veröffentlichung auf Profilen, Seiten und Gruppen

– Nutzung von Multi-Autoren-Funktion für unterschiedliche Profile und Kunden

Flexible Netzwerkprofile und individuelle Textanpassungen für optimale Performance

Jedes soziale Netzwerk hat seine Besonderheiten: Während Facebook kürzere, persönlichere Beiträge bevorzugt, kommen auf LinkedIn ausführlichere und geschäftlichere Texte besser an. Blog2Social berücksichtigt Zeichenlimits und Formatanforderungen automatisch. Ein KI-gestützter Textassistent unterstützt bei der Erstellung individueller Textvarianten für jedes Netzwerk. Die Möglichkeit, Inhalte mehrfach zeitversetzt zu veröffentlichen, ermöglicht eine nachhaltige Wahrnehmung und Ansprache verschiedener Zielgruppen.

Optimiertes Timing und Reichweitenkontrolle

Der integrierte „Beste-Zeiten-Manager“ hilft bei der Veröffentlichung exakt dann, wenn die Community aktiv ist. Zeitpläne lassen sich für jedes Netzwerk individuell anpassen. So erhöht sich die Sichtbarkeit und Interaktion der Pressemitteilungen deutlich. Alle Aktivitäten sind jederzeit übersichtlich kontrollierbar.

Fazit: Vielseitige Tools für erfolgreiche Social Media PR

Die Kombination von PR-Gateway und Blog2Social erlaubt es, Pressemitteilungen nahtlos und effizient in sozialen Medien zu verbreiten. Dadurch entstehen mehr Sichtbarkeit und Interaktionsmöglichkeiten, während der Aufwand für Social Media Management reduziert wird. Blog2Social unterstützt mit umfangreichen Funktionen, individueller Anpassung und flexiblem Timing die Steigerung der Reichweite moderner Online-PR. Für PR-Gateway-Kunden mit bestehendem Abo ist die Nutzung von Blog2Social bereits inklusive.

Die Online-Dienste der ADENION GmbH unterstützen Unternehmen, Agenturen und Blogger bei der täglichen Kommunikationsarbeit in den digitalen Medien. Mit Blog2Social, PR-Gateway und Assistini stehen zeitgemäße und leistungsfähige Tools für die Online-Kommunikation zur Verfügung.

Der Online-Service PR-Gateway bietet die Distribution von Pressemitteilungen, Fachartikeln und Unternehmens-News an ein PR-Netzwerk aus Online-Medien, Redaktionen, Journalisten, Dokumenten-Netzwerken, Google My Business, Blogs sowie Social Media in einem Veröffentlichungsprozess. PR-Gateway beliefert über ein intelligentes Versandsystem die passenden Fach- und Regionalportale anhand von Kategorieauswahl und Mandanteneinstellung, von regional bis weltweit. Über Premium-Dienste können außerdem weitere renommierte Fachportale sowie Redaktionen namhafter Fachpublikationen und Online-Magazine erreicht werden. Die Online-Nachrichten erreichen nicht nur Medienkontakte, sondern vor allem auch Kunden und Interessenten direkt.

PR-Gateway bringt PR-Botschaften in die Medien und kann die Sichtbarkeit und Reichweite in den Suchmaschinen erheblich steigern. Weitere Informationen und kostenloser Test: https://prg.li/jetzt-kostenlos-testen-pm

