Erfolgreiche Premiere des Unternehmertreffens Rheinhessen in Worms

Mit einer gelungenen Auftaktveranstaltung am 15. April feierte das Unternehmertreffen Rheinhessen seine Premiere im Tagungszentrum Wormser. Zahlreiche Unternehmer sowie Vertreter aus der Politik folgten der Einladung des Bund der Selbständigen (BDS) Rheinland-Pfalz & Saarland e.V. und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für die Stadt Worms mbH.

„Dieses erste von hoffentlich vielen Treffen an diesem Ort ist nicht nur ein neuer Schritt, sondern auch ein starkes Zeichen für Austausch, Vernetzung und gemeinsames Engagement“, betonte Liliana Gatterer, Präsidentin des BDS Rheinland-Pfalz & Saarland e.V.

Ein besonderer Dank galt der Bürgermeisterin Stephanie Lohr für ihre wertschätzenden Grußworte sowie ihre Einblicke in die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Worms. Ebenso wurde die Verabschiedung von Ministerin Daniela Schmitt als bewegender Moment des Abends hervorgehoben. Die Zusammenarbeit mit ihr war geprägt von Offenheit, Verlässlichkeit und großem Engagement für die Belange der Selbständigen. Der BDS würdigt ihren Einsatz und wünscht ihr für die Zukunft alles Gute.

Ein inhaltlicher Höhepunkt war der Vortrag des Digitalexperten Sanjay Sauldie, der eindrucksvoll über die Chancen und Herausforderungen der Künstlichen Intelligenz sprach. Besonders hervorgehoben wurde sein Appell, die vielfältigen Möglichkeiten digitaler Technologien aktiv zu nutzen, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.

Die Veranstaltung wurde durch die Unterstützung zahlreicher Partner bereichert. Dazu zählen unter anderem die Deutsche Vermögensberatung Manuela Baldauf, PROvia events UG, Steinbeis GmbH & Co. KG für Technologietransfer, EWR Climate Connection GmbH sowie Norbert Kühn, BDS-Botschafter für Tourismus, Weinbau und Gastronomie.

Der erfolgreiche Auftakt unterstreicht die Bedeutung von Austausch und Zusammenarbeit für eine starke mittelständische Wirtschaft. Die Veranstalter blicken optimistisch auf zukünftige Treffen in Worms und setzen sich weiterhin für eine nachhaltige und zukunftsfähige wirtschaftliche Entwicklung in Rheinland-Pfalz ein.

Der Bund der Selbständigen (BDS) Rheinland-Pfalz und Saarland e.V. vertritt die Interessen von rund 2500 Unternehmern in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Der BDS ist eine der ältesten branchenübergreifenden Interessenvertretungen der gewerblichen Wirtschaft und hat seinen Sitz in Neustadt a. d. Weinstraße.

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