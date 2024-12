Erfolgreiche Paid Social Kampagnen bei minimalem Aufwand.

ERASON und honeybyte bieten Werbetreibenden eine integrierte Lösung, die die Zielgruppenanalyse und Kampagnenaktivierung nahtlos verbindet.

Lüneburg, 10. Dezember 2024 – Social-Media-Kampagnen erfolgreich und effizient zu gestalten, ist für viele Werbetreibende eine Herausforderung: begrenzte Budgets, komplexe Zielgruppenansprache und fehlende Ressourcen für datengetriebene Strategien erschweren die Arbeit. Hier setzen ERASON und honeybyte an. Durch ihre strategische Partnerschaft verbinden sie die KI-gestützte Markt- und Zielgruppenforschung mit der Expertise im Paid Social Marketing. Das Ergebnis: ein durchgängiger Service, der datenbasierte Insights in performante Kampagnen umsetzt – schnell, einfach und ohne Informationsverluste.

Ein Problem weniger: Von der Datenanalyse zur Kampagne

Wer kennt das nicht? Präzise Kenntnisse über die eigene Zielgruppe zu erlangen ist oft ein schwieriges Unterfangen, und der Weg von Daten zu konkreten Kampagnen bleibt für viele Werbetreibende eine Blackbox. Genau hier bietet die Partnerschaft von ERASON und honeybyte eine Lösung:

-Effizienz bei kleinem Budget: Dank der KI-gestützten Plattform AIlon können Zielgruppen schnell und präzise analysiert werden – ohne aufwendige Prozesse oder zusätzliche Ressourcen.

-Schnellere Umsetzung: Umfangreiche Markt- und Zielgruppen-Insights stehen in kürzester Zeit zur Verfügung inklusiver konkreter Targeting-Parameter für Plattformen wie Google und Meta.

-Maximale Kampagnen-Performance: honeybyte setzt die datenbasierten Insights in performante Paid-Social-Kampagnen um.

AIlon: Kohärente Zielgruppen-Insights für Strategie, Kreation und Mediaplanung

Mit der AIlon KI bietet ERASON eine Plattform, die algorithmische Markt- und Konsumforschung auf Basis von Smart Data ermöglicht und damit auch kleinen und mittelständischen Unternehmen den Weg zu einer datengetriebenen Kampagnenplanung eröffnet. Sämtliche Märkte und Zielgruppen lassen sich datenschutzkonform modellieren, segmentieren und analysieren, um in kürzester Zeit von wertvollen Insights für eine wirksame und effiziente Zielgruppenansprache zu profitieren.

honeybyte: Die Experten für die strategische Planung und Aktivierung von Werbekampagnen in den Sozialen Medien

Die Agentur bringt ihre Expertise im nachhaltigen Brand- und Performance-Marketing auf sozialen Plattformen ein, um aus den datenbasierten Insights von AIlon maßgeschneiderte Kampagnen zu entwickeln. Dabei unterstützt honeybyte AIlon-Kunden umfassend – von der Zieldefinition über Budgetempfehlungen und Laufzeitplanung bis hin zur Optimierung von KPIs während der Kampagnenlaufzeit. Kunden können zwischen reinen Beratungsleistungen zur Umsetzung ihrer Kampagnen und dem Full Service Angebot inklusive Kampagnen-Aktivierung und Erfolgskontrolle wählen.

„Wir freuen uns sehr, honeybyte als exklusiven Aktivierungspartner für Paid Social gewonnen zu haben. Unsere Kunden erwarten nicht nur exzellente Daten, sondern auch die Sicherheit, diese effizient und zielgerichtet einzusetzen. Ganz im Sinne unserer Activate by Insights Mission bieten wir mit honeybyte unseren Kunden einen starken Partner, der versteht, wie Insights nahtlos in die Aktivierung performanter Kampagnen überführt werden“, erklärt Christian Genkel, Executive Partner, Corporates & Solutions bei ERASON.

„Die Zusammenarbeit mit ERASON und der AIlon KI eröffnet uns eine spannende Möglichkeit, gezielt Kunden zu unterstützen, die ihre Zielgruppen bereits datenbasiert definiert haben. Durch diese direkte Integration können wir gemeinsam mit diesen Kunden besonders effiziente Paid-Social-Kampagnen entwickeln und umsetzen. Dabei profitieren sie von der Verbindung aus zielgenauen Insights aus AIlon und unserer langjährigen Expertise in Brand- und Performance-Kampagnen – immer mit dem Ziel, das Beste aus jedem Werbebudget herauszuholen.“ ergänzt Lara Kantorek, Co-CEO, honeybyte.

Über honeybyte

honeybyte ist eine Paid Social Media Agentur aus Düsseldorf, die Unternehmen dabei unterstützt, ihr Branding gezielt über bezahlte Social-Media-Kampagnen aufzubauen, zu stärken und erfolgreich zu monetarisieren. Im Gegensatz zu großen Mediaagenturen bietet honeybyte individuelle Lösungen, die passgenau auf die Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten sind.

Die Agentur konzentriert sich darauf, Marken in sozialen Netzwerken wie Meta und TikTok strategisch zu positionieren, messbare Ergebnisse zu erzielen und nachhaltiges Wachstum zu fördern. Dabei verbindet honeybyte Branding und Performance-Marketing in Kampagnen, die nicht nur überzeugen, sondern auch echten Mehrwert für Unternehmen schaffen.

Mehr Infos unter www.ailon.io

Pressekontakt:

ERASON GmbH

Tina Tobergte

Tel.: +49 4131 2270 000

Email: tina.tobergte@erason.de

ERASON ist ein Science-Spin Off der Leuphana Universität Lüneburg. Mit seiner Flagship-KI AIlon hat ERASON eine ganzheitliche Marktforschungslösung entwickelt, die die Brücke zwischen der Zielgruppenanalyse und der anschließenden Mediaaktivierung schlägt. Der holistische Ansatz liefert kohärente, aktivierbare Markt- und Consumer-Insights für die Marketing-, Kommunikations- und Mediaplanung. So unterstützen wir Agenturen und Werbetreibende – unabhängig von Größe und Budget – datengestützt die Effektivität ihrer Kampagnen zu steigern und Kosteneinsparungen in der Mediaplanung zu realisieren.

Kontakt

ERASON GmbH

Tina Tobergte

Am Sande 54

21335 Lüneburg

017632613678



http://ailon.io

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.