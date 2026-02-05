Erfolgreiche Finanzierungsrunde bei Bitcoin-Versicherer

Bitsurance wird zur GmbH: Erfolgreiche Finanzierungsrunde mit renommierten Bitcoin-Investoren

Berlin, Deutschland – Die Bitsurance GmbH, Europas spezialisierter Anbieter für Bitcoin-Versicherungslösungen, gibt den erfolgreichen Abschluss einer ersten Finanzierungsrunde mit hochkarätigen Bitcoin-Super-Angels bekannt. Die Runde wurde von Alex von Frankenberg initiiert, ehemaliger Geschäftsführer des High-Tech Gründerfonds, und wird von Kristian Kläger (Portner Capital, Kläger Group) als Lead Investor angeführt.

Mit dem frischen Kapital und der starken Investorengruppe beschleunigt Bitsurance den Ausbau seiner Versicherungslösungen für Bitcoin-Selbstverwahrung sowie für institutionelle Investoren, Unternehmen und Privatpersonen in Europa.

Starke Investoren aus dem Bitcoin-Ökosystem

Neben Kristian Kläger beteiligen sich weitere erfahrene Unternehmer und Investoren mit tiefem Bitcoin- und Finanzmarkt-Know-how an der Runde: Jeff Gallas (FULMO) sowie Jochen Maaß und Sebastian Schulz ( Hanse Ventures).

Alle Investoren eint langjährige Erfahrung in Bitcoin, Venture Capital und dem Aufbau skalierbarer Technologie- und Finanzunternehmen.

Erfahrenes Team mit Bitcoin- und Versicherungs-DNA

Das Kernteam der Bitsurance GmbH wird geführt von Christian Wind (CEO), Gründer des Bitcoin-Backup-Herstellers SEEDOR, sowie Philipp Oehler, Versicherungsexperte. Die technische Verantwortung liegt bei Christian Rotzoll (CTO), langjähriger Bitcoin-Entwickler des Open-Source-Projekts RaspiBlitz.

Als Berater unterstützen Sven Tänzer sowie Dennis Gattinger. Gemeinsam bringt das Team über fünf Jahrzehnte Erfahrung im Versicherungswesen sowie im Aufbau und der Skalierung von MGA-Strukturen ein.

Fokus: Bitcoin-Selbstverwahrung und europäische Skalierung

Bitsurance entwickelt maßgeschneiderte Versicherungslösungen für Bitcoin-Hardware-Wallets, Multisig-Setups und physische Sicherheitsrisiken – mit klarem Fokus auf Selbstverwahrung und operative Sicherheit. Die neue GmbH-Struktur schafft die Grundlage für höhere Deckungssummen, umfangreichere Policen, spezialisierte B2B- und institutionelle Produkte sowie die Expansion über den DACH-Raum hinaus.

Zitat Kristian Kläger, Lead Investor

„Meine Mission im Bitcoin-Space war es immer, etwas zurückzugeben und vielversprechende Bitcoin-Unternehmen aktiv beim Wachstum zu unterstützen. Mit meinem Engagement als Lead Investor bei Bitsurance wird das Realität. Das starke Gründerteam, die erfahrenen Co-Investoren und das Potenzial für neuartige Versicherungsangebote in Europa haben mich sofort überzeugt. Gemeinsam stärken wir Eigenverwahrung, Cold Storage und schaffen sinnvolle Synergien – auch mit terahash.energy.“

Über Bitsurance GmbH

Die Bitsurance GmbH ist ein europäischer Spezialanbieter für Bitcoin-Versicherungslösungen mit Sitz in Deutschland. Das Unternehmen adressiert gezielt die besonderen Risiken der Bitcoin-Selbstverwahrung und verbindet tiefes technisches Bitcoin-Know-how mit regulatorischer und versicherungstechnischer Expertise. Bitsurance war weltweit einer der ersten Versicherungsvermittler, der auch die Bezahlung von Versicherungsprämien in Bitcoin ermöglichte.

Kontakt

bitsurance GmbH

Christian Wind

Dammstr. 41

31134 Hildesheim

051213035545



https://bitsurance.eu

