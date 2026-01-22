Erfolgreiche Ausbildung bei der Everience Germany GmbH

Erste Auszubildende schließen Ausbildung mit verkürzter Ausbildungszeit erfolgreich ab

Die Everience Deutschland GmbH feiert einen besonderen Meilenstein in ihrer Unternehmensentwicklung: Mit Sophia Uhler und Daniel Sabatino haben die beiden ersten Auszubildenden des Unternehmens ihre Abschlussprüfungen erfolgreich bestanden – und das sogar ein halbes Jahr früher als ursprünglich vorgesehen.

Im Sommer 2023 hatte die Everience Deutschland GmbH erstmals mit der eigenen Ausbildung begonnen. Sophia Uhler startete ihre Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement, Daniel Sabatino absolvierte seine Ausbildung zum Kaufmann für IT-Systemmanagement. Aufgrund ihrer sehr guten schulischen Leistungen wurde beiden eine Verkürzung der Ausbildungszeit um ein halbes Jahr ermöglicht, sodass sie ihre Abschlussprüfungen bereits jetzt erfolgreich ablegen konnten.

Initiiert wurde der Einstieg in die Ausbildung maßgeblich von Sylvia Weishaupt, Ausbildungsleiterin und Leiterin der Personalabteilung der Everience Deutschland GmbH. Sie ist seit Dezember 2021 Teil des Unternehmens und hatte sich von Beginn an dafür eingesetzt, jungen Menschen eine qualifizierte Ausbildung bei Everience zu ermöglichen. Ihr persönliches Engagement für das Thema Ausbildung zeigt sich auch außerhalb des Unternehmens: Sylvia Weishaupt wurde bis 2029 als stellvertretendes Mitglied der Arbeitnehmervertretung in den Prüfungsausschuss „Kaufmann/-frau für Büromanagement“ der IHK Darmstadt berufen.

„Ich freue mich sehr darüber, dass unsere ersten beiden Auszubildenden ihre Ausbildung so erfolgreich abgeschlossen haben. Gerade in der IT-Servicebranche ist es enorm wichtig, selbst für qualifizierte Fachkräfte zu sorgen. Ausbildung liegt mir persönlich schon seit vielen Jahren am Herzen – umso schöner ist es zu sehen, dass sich dieses Engagement nun so positiv ausgezahlt hat“, so Sylvia Weishaupt.

Auch für die Zukunft setzt die Everience Deutschland GmbH auf nachhaltige Nachwuchsförderung: Sophia Uhler wird dem Unternehmen weiterhin als feste Mitarbeiterin erhalten bleiben und ihre erworbenen Kenntnisse künftig aktiv einbringen. Daniel Sabatino verlässt Everience nach seinem erfolgreichen Abschluss aus privaten Gründen und zieht der Liebe wegen in eine andere Region.

Wer selbst Interesse an einer erfolgreichen Ausbildung bei der Everience Deutschland GmbH hat, ist herzlich eingeladen, sich unkompliziert zu bewerben. Bewerbungen können jederzeit per E-Mail an bewerbung@everience.com gesendet werden.

Mit dem erfolgreichen Abschluss der ersten beiden Auszubildenden unterstreicht die Everience Deutschland GmbH ihr klares Bekenntnis zur Nachwuchsförderung, zur Fachkräftesicherung und zu verantwortungsvoller Personalentwicklung in der IT- und Servicebranche.

Über die Everience Deutschland GmbH

Die Everience Deutschland GmbH wurde 2015 gegründet und ist Teil einer internationalen IT- und Servicegruppe mit mehreren tausend Mitarbeitenden. Innerhalb zahlreicher Servicecenter in Europa unterstützt Everience Unternehmen in bis zu 25 Sprachen bei ihrer digitalen Transformation. Als Premium IT-Service-Provider ist Everience sowohl international als auch lokal präsent, um die Herausforderungen globaler Konzerne ebenso wie regionaler Unternehmen erfolgreich zu begleiten. In Deutschland ist die Everience Deutschland GmbH unter anderem in Darmstadt sowie direkt bei Kundinnen und Kunden vor Ort vertreten.

Kontakt

everience Germany GmbH

Holger Weishaupt

Berliner Allee 58

64295 Darmstadt

01743196910



https://everience.com/de

