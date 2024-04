Erfolgreich starten als Heilpraktiker: Praxisaufbau, Patientengewinnung & mehr! – Heilpraktiker Schule Wimmer

Praxis erfolgreich aufbauen – Existenzgründung & PR für Heilpraktiker: Seminar mit Jane Uhlig

Mainz 11. April 2024 – Heilpraktiker, die sich selbstständig machen möchten, stehen vor vielen Herausforderungen: Wie baue ich eine Praxis auf, werde bekannt und erhalte dauerhaft Patienten? Diese und weitere Fragen werden im Seminar „Existenzgründung & PR für Heilpraktiker“ am Samstag, den 4. Mai 2024, und Sonntag, den 5. Mai 2024, von 10:00 bis 17:30 Uhr, beantwortet.

Die erfahrene PR-Dozentin Jane Uhlig, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Buchautorin & PR-Expertin, teilt ihr Wissen und gibt praxisnahe Tipps, wie Heilpraktiker erfolgreich starten und sich in der Branche etablieren können, mit einer erfolgreich geführten Praxis. Das Seminar umfasst ein Wochenende mit insgesamt 16 Unterrichtsstunden.

Teilnehmer erhalten Einblicke, wie sie erfolgreich eine Praxis führen, Patienten gewinnen, sich als Heilpraktiker bekannt machen, ihre Homepage texten, Vertrauen aufbauen, ihre Preise festlegen und erfolgreich Geld verdienen können. Der Normalpreis für das Seminar beträgt 250,00 €.

Interessierte können sich für das Seminar am Samstag, den 4. Mai 2024, von 10:00 bis 17:30 Uhr, und Sonntag, den 5. Mai 2024, von 10:00 bis 16:00 Uhr, anmelden.

Das Seminar findet statt in 63477 Maintal Bischofsheim, Heinrich-Sorg-Str 6.

Jane Uhlig (Diplom-Sozialpädagogin) studierte Kommunikationspsychologie, Sozialpädagogik sowie Erziehungswissenschaften und ist lizensierte Psycho- und systemische Therapeutin. Sie absolvierte die Befähigung zur Ausübung von Psychotherapie nach dem HPG. Yoga, Hypnose, Mentales Training, Autogenes Training, Entspannungstherapie gehören ebenfalls zu ihren Expertisen. Sie betreibt eine Praxis für Psychotherapie (HPG) und ist Inhaberin einer PR-Agentur, eines Verlages und eines Online Magazins. Seit mehr als 20 Jahren coacht sie in Politik und Wirtschaft und ist Autorin zahlreicher Wirtschafts-Publikationen – wie „Mut zum Handeln“ (Campus Verlag), „Das agile Unternehmen – Wie Organisationen sich neu erfinden“ (Campus Verlag), „Die kleine Zukunftsfibel“ (Wily Verlag) oder „Blondinen im Management – Was wir von Frauen im Management lernen können“. Als Kommunikationsexpertin ist sie in großen, mittleren und kleinen Wirtschaftsunternehmen gefragt. Zahlreiche Erfahrungen in Wirtschaft und Politik prägen ihre Coaching- und Beratungsmethoden. In Berlin arbeitete sie unter der Leitung von Altbundespräsident Prof. Dr. Roman Herzog als Geschäftsführerin und Kommunikationsexpertin für den Konvent für Deutschland. Seit 20 Jahren bildet Sie PR-Experten an Hochschulen / Universitäten aus.

Anmeldung unter:

Heilpraktikerschule Wimmer

Schule für ganzheitliche Heilkunde

Fischtorplatz 14

55116 Mainz

+49 (0) 6131 2770063

+49 (0) 6131 2770064 (Fax)

info@heilpraktikerschule-wimmer.de

www.heilpraktikerschule-wimmer.de

Kontakt

Jane Uhlig Medienbüro für Lifestyle-Berichterstattung

Jane Uhlig

Heinrich-Sorg-Str. 6

63477 Maintal

0151-11623025



https://janes-magazin.de/

