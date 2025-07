Erfolgreich selbstständig machen mit Senioren-Assistenz

Infoabende informieren über Ausbildung und Arbeitsbereich der Senioren-Assistenten

Seniorenbetreuung, Seniorenbegleitung, Alltagsbegleitung oder Senioren-Assistenz… Verschiedene Bezeichnungen gibt es für Personen, die sich um Senioren im Alltag kümmern. Viele dieser Personen sind professionell tätig, aber ihre Aus- und Weiterbildungen fokussieren sich oft nicht auf die unternehmerischen Aspekte ihrer Tätigkeit. Dies führt dazu, dass viele Seniorenbetreuer nach kurzer Zeit ihre Selbstständigkeit wieder aufgeben, weil sie mit den Herausforderungen der Existenzgründung und des Marketings überfordert sind.

SENIOREN-ASSISTENZAUSBILDUNG BEREITET AUF SELBSTÄNDIGKEIT VOR

Seit 2007 gibt es genau aus diesem Grund die Ausbildung in der Senioren-Assistenz nach dem Plöner Modell. Es ist eine spezielle Schulung, die gezielt auf die unternehmerischen Aspekte in der Weiterbildung von Seniorenbetreuern fokussiert ist, um den professionellen Einstieg in die Existenzgründung zu sichern. Der staatlich anerkannte Bildungsträger Büchmann Seminare KG bietet die Ausbildung in Kiel, Norderstedt, Hamburg, Berlin, Leichlingen/ NRW und in Nürnberg an. Infos gibt es unter Ausbildung nach Plöner Modell

Während der 12-tägigen Ausbildung, die vorwiegend an Wochenenden stattfindet, werden die Teilnehmenden auf die unterschiedlichen Facetten des Alters vorbereitet und absolvieren zusätzlich ein Selbstständigkeitstraining, um gut auf die Existenzgründung im sozialen Bereich vorbereitet zu sein. Weitere wichtige Themen im Unterricht neben spezifischen Fachthemen sind die Abrechnung der Leistungen über die Pflegekasse und welche sonstigen finanziellen Ansprüche Senioren mit Pflegegrad haben. Themen, die zum Handwerkszeug von Seniorenbetreuern dazu gehören.

GESAMTKONZEPT BEINHALTET AUCH VERNETZUNG, VERMITTLUNG UND NACHBETREUUNG

Büchmann Seminare KG hat in den letzten 18 Jahren das größte Netzwerk selbstständig tätiger Senioren-Assistenten in Deutschland aufgebaut. Mittlerweile gibt es fast 3000 ausgebildete Senioren-Assistenten, die sich nach Abschluss der Ausbildung vernetzen und häufig vor Ort in kleinen Teams oder Regionalgruppen zusammenschließen. Gerade für „neue“ Senioren-Assistenten ist die Vernetzung ideal, müssen sie doch in ihrem neuen Beruf nicht als Einzelkämpfer agieren. Außerdem erhalten sie die Möglichkeit, kostenfrei ein aussagekräftiges Profil ins Vermittlungsportal Vermittlungsportaleinzustellen. So lassen sich Kosten für eine eigene Webseite sparen und Kunden gewinnen.

Ute Büchmann, die seit fast 20 Jahren Senioren-Assistenten ausbildet, merkt an, dass Senioren-Assistenz häufig das Leben der Senioren-Assistenten positiv verändert. Denn es handelt sich um eine sinnstiftende Arbeit. Zeitsouveränität ist ein wesentlicher Vorteil und die Arbeit nah am Menschen ist erfüllend. Auch Senioren und Angehörige profitieren. Die Älteren erhalten Anerkennung, Wertschätzung und soziale Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Angehörige werden entlastet und haben mehr Zeit für berufliche und private Dinge.

INFOABENDE ÜBER ZOOM – EINMAL IM MONAT

Einmal im Monat bietet Büchmann Seminare KG einen Online-Infoabend über Zoom an, auf dem eine erfolgreich tätige Senioren-Assistentin über ihren Arbeitsalltag informiert, Tipps gibt und auch auf die Ausbildung nach dem Plöner Modell eingeht. Infos gibt es auf

Aktuelle Infoabende

Büchmann Seminare KG bildet an sechs Seminarorten in Deutschland Senioren-ASsistenten für die professionelle Senioren-ASsistenz aus.

Das Unternehmen besteht seit 2007 und wird seit 2024 von den Co-Geschäftsführern Dr. Nele Büchmann und Ole Büchmann weitergeführt.

Kontakt

Büchmann / Seminare KG

Ute Büchmann

Einsteinstraße 1

24118 Kiel

017661633636



http://www.senioren-assistentin.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.