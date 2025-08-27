Erfolgreich durch gezielten SAP-Wissensaufbau

Treffen Sie den Experten für digitale, praxisnahe SAP-Wissensvermittlung: Espresso Tutorials ist Aussteller beim Jahreskongress der deutschsprachigen SAP-Anwendergemeinschaft DSAG vom 16. bis 18. September in Bremen.

Gleichen, 27. August 2025 – Der international aufgestellte und bestens vernetzte Spezialist für SAP-Weiterbildung ist bekannt für seine perfekte Kombination aus jederzeit zugänglichen, auf das Wesentliche konzentrierten Lerninhalten und einem erfahrenen Trainerpool. Die didaktisch wertvolle und funktional ausgereifte Lernplattform https://et.training ist der ideale tägliche Begleiter fur SAP-Neulinge, versierte Anwender, Berater sowie Key-User und Systemadministratoren. Ergänzt durch gezielte Online- und Live-Trainings lassen sich für jede neue SAP-Herausforderung effiziente Schulungspakete schnüren.

Espresso Tutorials steht heute bereits über 500 Firmen und vielen Tausend SAP-Anwendern zur Seite, wenn es darum geht, SAP-Wissenslücken zu schließen und die S/4HANA-Transformation erfolgreich zu meistern.

Überzeugen Sie sich selbst bei einem Besuch an unserem Stand B10 in Halle 5.

– Live-Demo der SAP-Lernplattform mit ausgearbeiteten Lernpfaden, schnellen Antworten via KI-basiertem Chatbot und direktem Absprung in die Quellmedien, Überprüfung des Gelernten durch Multiple-Choice-Tests u. V. m.

– Silber/Gold/Platin: Gestalten Sie Ihre perfekte Learning Journey

– Sprechen Sie vor Ort mit den Trainingsexperten unseres Partners trainers4training.

– Impulsvortrag: „Zukunft braucht Know-how – Skills für das SAP-Ökosystem“ – 16. September, 13:30-14:00 Uhr – Impulsbühne Halle 5

Espresso Tutorials ist auf Weiterbildung im Thema SAP-Software spezialisiert: vom klassischen Printbuch über eine digitale, mehrsprachige Lernplattform bis hin zu Konferenzen und Trainings mit SAP-Experten – hier finden alle Lerntypen Ihr Lieblingsformat!

