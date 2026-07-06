Erfolg zu haben, ist sehr einfach mit TTPCG-Franchise

München, 06.07.2026 – Schönes Auto, schöne Yacht auf dem Bild, nicht? Ich bin Ellen Bathel, und ich fahre seit Jahren nur neue Range Rover. Das ist nur ein Teil der unglaublichen Veränderung, die TTPCG® mir gebracht hat. Hier ist meine Geschichte:

Mein neues Leben begann in Juni 2009

Am 09. Juni 2009 wurde ich Lizenznehmerin der TTPCG ®. Es war ein Dienstag, und es veränderte mein bisheriges Leben. Mein beruflicher Lebensweg vor diesem Tag wurde, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, von einer gewissen Eintönigkeit begleitet. Nur als Bauzeichnerin im Büro sitzen, ein Leben lang, für ein bescheidenes Einkommen jeden Tag von früh bis spät arbeiten? Wie viele von euch – gefangen in einem 9-to-5-Job, bei dem ich das Gefühl hatte, nie wirklich voranzukommen. Jeden Tag der gleiche Trott, wenig Zeit für Hobbys, und trotz harter Arbeit kaum Fortschritt.

Franchisenehmerin von TTPCG®

So wurde ich 2009 Franchisenehmerin von TTPCG®, einem US-Global Player im Markt Dating Services. Das TTPCG-System ist nicht nur visionär, sondern bietet Mentoren, die genau wissen, wie man TTPCG-Franchisenehmer zum Erfolg führt. Die Energie und Leidenschaft des weltweiten Teams sind ansteckend, und ich war sofort überzeugt, dass dies meine Chance war, endlich auszubrechen und meine Träume zu verwirklichen. Die 24/7 Unterstützung und die seit 1981 gewachsenen und bewährten Konzepte haben es mir ermöglicht, innerhalb von nur wenigen Wochen die ersten Einnahmen zu erzielen. Und das Beste? Ich arbeite jetzt nur noch etwa 20 Stunden die Woche und verdiene mehr als genug Geld, um mir alle zwei Jahre einen neuen Range Rover, meine Yacht, das Reisen und mein Hobby-Golf leisten zu können. Kein leeres Versprechen. Es ist Realität.

In meiner Geschichte, die ich hier erzähle, soll es ja um meinen Beruf als TTPCG-Singleberaterin gehen. Daher gehe ich nur kurz auf meine private Autobiografie ein.

Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben

Kurioserweise lernte ich beim Beratungsgespräch einer Witwe ihren Bruder, meinen künftigen Mann, kennen. Es blieb mit Mark nicht bei einem Essen, sondern er wurde mein Mann. In meiner zweijährigen Ehe mit Mark merkten wir beide immer mehr, dass wir eigentlich nicht zusammenpassten. Aus meiner Neugierde heraus habe ich mit Mark den Matching Vergleich unserer Profile von TTPCG® durchführen lassen. Das Ergebnis war mir eigentlich schon vorher klar. Als Nutzer der Dienste von TTPCG® wären wir nie vorgestellt worden. Unsere zur harmonischen Partnerschaft wichtigen Präferenzen passten nicht mal annähernd überein. Unsere Liebe basierte nur auf einem Strohfeuer und perfekter sexueller Übereinstimmung. Wir trennten uns als Freunde.

Am 9. Juni 2019, einem Pfingstsonntag, feierte ich mein 10-jähriges Jubiläum als TTPCG®-Franchisenehmerin

Dieses Jubiläum feierte ich mit Freunden in Leeuwarden. Das ist eine Stadt in der niederländischen Provinz Friesland. Übrigens: Im Jahr 2018 war Leeuwarden gemeinsam mit Valletta Kulturhauptstadt Europas. Was mich sehr gefreut hat, ist, dass TTPCG® meine Leistungen als Teammitglied würdigt. Zu meinem Jubiläum gratulierte mir Herr Taylor am Telefon persönlich und schenkte mir einen 14-tägigen Urlaub in Cabo San Lucas, einem Ferienort an der Südspitze der mexikanischen Halbinsel Baja California.

2026 – am 09. Juni blicke ich auf 17 Jahre TTPCG-Franchisepartnerschaft zurück

Die Erfolgszahlen sprechen für sich. TTPCG DATING SERVICES® hat viele Millionen Singles verliebt und viele Menschen beruflich erfolgreich gemacht. Die Frage ist: Willst du der Nächste sein?

Du hast einen Pressebericht der TTPCG ® Franchise-Nehmerin Ellen Bathel gelesen. Vielen Dank dafür. Der Pressebericht ist entstanden im Auftrag von dem Pressebüro Dr. Peer Willmann, München.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wird im Zeitalter der Information zu einem zentralen Medienpunkt. Dr. Peer Willmann betreibt Journalismus für Menschen mit Herzblut.

Kontakt

Pressebüro Dr. Willmann

Dr. Peer Willmann

Franz-Joseph-Str. 11

80801 München

0151/7712812



https://netapresse.blogspot.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.