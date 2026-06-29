Erfahren Sie mehr über einen Top-Dienstleister im Bereich Franchise

Hamburg, 25.06.2026 – Mit diesem Pressebericht möchte ich, Janine Klasen, als Franchisenehmerin von TTPCG®, ein großes Lob an meinen Franchisegeber richten. Im Jahr 2022 entschloss ich mich dazu, Franchisenehmerin dieser einmalig aufgestellten Partnervermittlung zu werden. Zuvor war ich als Dolmetscherin tätig. Mein Mann Klaas ist bereits seit dem Jahr 2015 Franchisenehmer von TTPCG®.

Die Motivation

Was hat uns motiviert, im Bereich Dienstleistung Partnervermittlung zu starten? Mein Mann war zuvor als Verkaufstrainer erfolgreich tätig. Ihn reizte dieses stetig wachsende Marktsegment Partnervermittlung/Singlebörse bereits einige Zeit schon. In Portsmouth–Southampton, England hat mein Mann 2015 ein Seminar für TTPCG-Franchisenehmer geleitet. Einsamen Menschen eine harmonische Partnerschaft zu bringen, reizte ihn als berufliche Herausforderung.

Auch Quereinsteiger starten ganz easy

Dazu ist die einmalige Franchisegebühr für den sicheren Start in seine berufliche Existenz mit einem starken US-Konzern im Rücken angesichts dessen, was man vom Franchisegeber bekommt, mit 2900 € gering. Eher eine kleine Schutzgebühr, als eine Franchisegebühr. Weiterhin fasziniert dabei, dass man nebenberuflich starten kann und keinerlei monatliche Kosten hat. Dafür jedoch eine ordentliche Provision, obwohl die Dienstleistungen für Kunden gewaltig groß und die Preise klein sind.

Spaß bei der Arbeit haben und gutes Geld verdienen

Auf diesen Satz passt die Franchise Partnerschaft mit TTPCG® perfekt. Wichtig ist bei der Tätigkeit, jedem Menschen, der sich einen passenden Menschen an seiner Seite wünscht, gut zuhören zu können. Nur dann ist eine ehrliche Beratung möglich. Unser Franchisegeber bietet Tools für jeden Anspruch und für jeden Single. Wir kennen keine Probleme, sondern nur Lösungen. Um Interessenten nicht mit Informationen zu überhäufen, ist eine individuelle Beratung von extremer Wichtigkeit. Von meinem Mann habe ich gelernt, dass es sehr schnell geht, einen Interessenten „totzureden“. Richtiges Zuhören ist im Vertrieb oft viel entscheidender als das reine Reden. Es ist eine Superkraft, die dabei hilft, Vertrauen aufzubauen und den wahren Bedarf des Partnersuchenden zu erkennen, um passgenaue Lösungen anzubieten.

Für Singles auf Partnersuche ist TTPCG DATING SERVICES® meine beste Empfehlung

Es gibt für Singles auf Partnersuche ein riesiges Angebot, ihr Partnerglück zu finden. Zu den klassischen Partnervermittlungen, die es schon lange gibt, gesellten sich die Online-Plattformen. Warum ich ausgerechnet TTPCG DATING SERVICES® als erste Wahl einstufe: Klassische Partnervermittlungen sind zu träge, sehr teuer und sie haben nur eine geringe regionale Auswahl an möglichen Partner*innen. Deren Vermittlungsmethode ist meist, über den Daumen zu peilen. Online-Plattformen sind preiswert, aber kaum Service und einfache Methoden. Jeder kann sich ansprechender beschreiben als er tatsächlich ist – der Frust kommt garantiert.

Das ist bei TTPCG DATING SERVICES ® anders als bei allen Anderen

Jeder Nutzer ist einem TTPCG-Berater persönlich bekannt. Meist über eine Videokonferenz, da TTPCG® uns Franchisenehmern die Möglichkeit bietet, Interessenten mittels Fernberatung zum ersehnten Partnerglück zu verhelfen. Wir erfassen die Partnerwünsche und die Persönlichkeit eines jeden Kunden online. Diese werden von einer KI geprüft, an unser Rechenzentrum gesendet und sofort verarbeitet. Es entsteht sein Matching-Profil. Übrigens: TTPCG® hat dieses System erfunden und bereits 1982 auf den Markt eingeführt und ständig weiterentwickelt. Der Kunde sendet noch Fotos, aus denen seine biometrischen Daten ausgelesen werden. Menschliche Gesichter lassen sich anhand ihrer geometrischen Konturen und Proportionen in fünf bis sieben primäre Gesichtstypen einteilen. Die Bestimmung des eigenen Typs hilft entscheidend zur schnellen Auswahl passender Partner*innen. Dazu können auf Kundenwunsch aus Fotos Videos autonom erstellt werden und in das Auswahlsystem mit eingebunden werden. Für individuelle Wünsche bieten wir die passenden Module an. Ein Risiko haben Nutzer der Dienste des TTPCG DATING SERVICES® nicht – wir geben jedem Kunden eine Geld-zurück-Garantie. Wer noch zögert, sollte jetzt schnell handeln: Im Rahmen einer Sommer-Aktion 2026 kann sich jeder Kunde ein wertvolles Präsent aussuchen. Ob Reisen zu zweit, großer Flachbildschirm oder zum gemeinsamen Kochen einen Airfryer.

Sie haben einen Pressebericht der TTPCG-Franchisenehmerin Janine Klasen, Hamburg, gelesen. Vielen Dank dafür.

TTPCG DATING SERVICES ® bietet Nutzern seiner Dienste viel Sicherheit, um Partnerglück zielsicher und schnell zu finden.

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