Erdnussbutter – die extra Portion „Frühstücks-Power“

Am 24. Januar ist „Tag der Erdnussbutter“ – und in vielen Ländern ist die Erdnussbutter vom Frühstückstisch längst nicht mehr wegzudenken. Auch in Deutschland findet der Brotaufstrich immer mehr Liebhaber. Den energiereichen Brotaufstrich, dessen Hauptbestandteil gemahlene Erdnüsse sind, können Gastronomen ihren Gästen und Kunden zum Frühstück anbieten. Stilvoll und appetitlich verpackt in der Portion gibt es den leckeren Brotaufstrich bei Hellma, dem Portionsartikelspezialisten aus Nürnberg. Er ist cremig, vegan und vor allem internationale Gäste lieben ihn. Die praktische Portionspackung garantiert einen hygienischen Genuss am Frühstücksbuffet, da diese Verpackung direkt vom Konsumenten geöffnet und Lebensmittelmüll vermieden wird.

Die Erdnussbutter ist das besondere „Extra“ für Ihr Frühstücks-Angebot, erhältlich ist sie in der praktischen Portionspackung. Vor allem in Großbritannien, Holland und in den USA erfreut sich Erdnussbutter als köstlicher Brotaufstrich größter Beliebtheit. Bieten Sie Ihren Gästen aus dem In- und Ausland mit der cremigen Erdnussbutter noch mehr Vielfalt auf dem Frühstückstisch – die beste Voraussetzung für einen guten Start in den Tag. Schenken Sie Ihnen das besondere Geschmackserlebnis und verwöhnen Sie sie mit der besonderen Portion „Frühstücks-Power“. Denn ein perfekter Tag beginnt mit einem perfekten Frühstück!

Seit mittlerweile mehr als 100 Jahren werden Großhandel, Hotellerie und Gastronomie von der Hellma Gastronomie-Service GmbH aus Nürnberg mit dem portionierten „Tüpfelchen auf dem i“ versorgt. Inzwischen verfügt das Unternehmen über ein breites Portfolio an Food- und Nonfood-Artikeln mit derzeit ca. 150 Produkten, u.a. die beliebten Zucker-Sticks in der nachhaltigen Verpackung, die praktische Hellma Erdnussbutter oder das Feine Gebäck 3er Mix mit den gemischten Sorten Vanille, Karamell und Schokolade.

Firmenkontakt

Hellma Gastronomie Service GmbH

Sandra Weigand

Forchheimer Straße 4

90425 Nürnberg

0911/ 93448-0

Sandra.Weigand@hellma.de

http://www.hellma.de

Pressekontakt

PR Check

Melanie Kuppelwieser

Riedweg 7

85232 Bergkirchen

081386976661

info@pr-check.de

http://www.pr-check.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.