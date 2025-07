Er konnte nie sagen, was er wirklich wollte – weil er keine Patientenverfügung hat

Darf so nicht passieren – und passiert doch jeden Tag

Es war ein gewöhnlicher Sonntagmorgen, als Peter H, 43 Jahre, auf dem Weg zum Brötchenholen kollabierte. Ein geplatztes Aneurysma im Gehirn. Innerhalb von Minuten war er bewusstlos. Innerhalb von Stunden lag er im künstlichen Koma.

Heute, 4 Jahre später, liegt er auf der Station. Wachkoma. Keine Reaktion. Seine Familie steht täglich an seinem Bett. Die Frau und Kinder weinen, sind verzweifelt und alle stellen sich dieselbe Frage:

„Hätte er das wirklich gewollt?“

Jeden Tag geschieht das – mitten in Deutschland. Kaum jemand ist vorbereitet.

Statistisch gesehen landen über 2.000 Menschen täglich in deutschen Krankenhäusern, die nicht mehr entscheiden können. Unfall. Schlaganfall. Herzstillstand. Plötzliche Bewusstlosigkeit.

Laut Bundesärztekammer haben über 70 % aller Erwachsenen keine Patientenverfügung.

Was folgt, ist ein dramatischer Automatismus:

Wiederbelebung, auch wenn Hirnschäden absehbar sind

Intubation und künstliche Ernährung, ohne Aussicht auf Heilung

lebensverlängernde Maßnahmen ohne Lebensqualität

monatelange Intensivpflege, ohne Bewusstsein

emotional zerrissene Angehörige, die hilflos zusehen – und nicht entscheiden dürfen

Sie war Ärztin – und konnte nicht helfen

Dr. med. Ivonne Mackert-Wilts, erfahrene Fachärztin für Innere Medizin, Allgemeinmedizin und Expertin für Altersmedizin, kennt diese Geschichten aus nächster Nähe:

„Ich habe hunderte Male gesehen, wie Menschen in Kliniken lagen, lebend – ohne jede Lebensqualität. Die Maschinen laufen. Die Körper leben. Aber die Menschen sind gegangen. Und warum? „Weil niemand vorbereitet war.“

In ihrem Klinikalltag hat sie erlebt, wie Ehen zerbrechen, Familien streiten, Kinder gegen Eltern klagen – weil nie besprochen wurde, wie das Leben enden darf.

Keine Verfügung? Dann entscheidet das System – nicht du.

Ohne Patientenverfügung gilt die Maxime der Maximaltherapie. Die Maschinen bleiben an. Der Mensch verschwindet hinter Technik. Der Wille? Schweigt.

Niemand, nicht der Ehepartner oder die eigenen Kinder, darf in Deutschland Entscheidungen über lebenserhaltende Maßnahmen treffen – ohne eine entsprechende Vollmacht oder Verfügung.

Was folgt, ist eine rechtliche Betreuung durch das Gericht. Und mit ihr: Ungewissheit, Entfremdung, Schuldgefühle.

Die Stimme, die aufrüttelt: Dr. Mackert-Wilts klärt auf – eindringlich und unerschütterlich

Seit Jahren kämpft Dr. Mackert-Wilts für Aufklärung. In Seminaren. In Podcasts. In Kliniken. Auf Social Media. Gemeinsam mit Erfolgscoach Ernst Crameri veranstaltet sie bewegende Seminare zum Thema:

„Leben – Sterben – und die Würde dazwischen.“

Sie zeigt, wie eine Patientenverfügung nicht zur Last, sondern zur Entlastung wird: für den Patienten, für die Familie, für die Ärztinnen und Ärzte.

Sie gibt Worte für das, was viele fürchten – jedoch niemals aussprechen.

Sie ruft auf – mit medizinischer Autorität und menschlicher Dringlichkeit.

„Du musst heute entscheiden – nicht später. „Später kommt in der Regel nicht mehr.“

Ein Autounfall, ein Herzinfarkt, eine Fehldiagnose – niemand plant, morgen nicht mehr sprechen zu können.

Aber es geschieht. Und wenn es geschieht, ist es zu spät. Dann entscheidet die Intensivmedizin. Dann entscheidet das Gericht. Dann entscheidet das Protokoll.

Doch dein Wille – dein eigener Wille – bleibt außen vor.

Es sei, du hast ihn aufgeschrieben.

Jetzt handeln – bevor es zu spät ist.

Dr. Ivonne Mackert-Wilts ruft auf:

Warte nicht.

Sprich mit deiner Familie.

Hole dir professionelle Hilfe.

Schreibe auf, was du willst – und was du nicht willst.

„Die Patientenverfügung ist das mutigste Dokument, das du in deinem Leben unterschreibst. Sie ist ein Akt der Liebe. „Für dich – und für alle, die du zurücklassen könntest.“

– Dr. med. Ivonne Mackert-Wilts

Mach den ersten Schritt. Für dich. Für deine Familie. Für deine Würde.

Denn wenn du nichts entscheidest, entscheidet das System.

Selbständige Ärztin für Patientenverfügung

Kontakt

Dr. med. Ivonne Mackert-Wilts

Ivonne Mackert-Wilts

Mannheimerstr. 11b

67098 Bad Dürkheim

01733568840



https://www.instagram.com/ivonnemackertwilts

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.