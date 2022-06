eprimo vor Ort im Windpark Sievern

#energiewendemacher-Tour Teil 4

Neu-Isenburg, 28. Juni 2022. Im vierten Teil der eprimo #energiewendemacher-Tour geht es für Jens Michael Peters, Geschäftsführer von Deutschlands kundenstärkstem Ökostromanbieter eprimo, an die Norddeutsche Küste. Ziel ist der Blick hinter die Kulissen des Windparks Sievern, der Strom für die Mitglieder der eprimo Grünstromcommunity produziert.

Der im Landkreis Cuxhaven gelegene Windpark liefert mit insgesamt elf Windkraftanlagen und jeweils einem Megawatt Leistung seit 1999 zuverlässig Ökostrom. Damit können etwa 4.500 Haushalte pro Jahr versorgt werden. Davon profitieren seit Anfang 2021 auch die Mitglieder der eprimo Grünstromcommunity. Möglich macht es ein langfristiger Stromliefervertrag (PPA).

Über den Verbraucherwunsch nach regional erzeugtem Strom, die Vergütungsmöglichkeiten von Post-EEG-Anlagen sowie die Erwartungen an die Politik spricht Peters mit Stefan Rimbeck, Geschäftsführer der Energiekontor AG, die für den Betrieb des Windparks Sievern zuständig ist.

„Das Treffen mit Stefan Rimbeck hat uns vor Augen geführt, dass auch bei der Energiewende Manches nicht so einfach ist, wie es sein sollte. Umso wichtiger ist es, dass Unternehmen wie eprimo Pioniere wie ihn dabei unterstützen, die Energiewende für jeden Einzelnen zu ermöglichen“, sagt Peters.

Was treibt Menschen und Unternehmen an, sich aktiv für den Klimaschutz einzusetzen? Mit dieser Frage im Gepäck macht sich eprimo Geschäftsführer Jens Michael Peters immer wieder auf die Suche nach echten #energiewendemachern. Am Anfang der bundesweiten Tour stand ein Treffen mit den Klimaexperten vom Schneefernerhaus auf der Zugspitze, gefolgt vom Besuch der Solarvertriebs-Profis von 4Motions in Leipzig, von wo aus es direkt weiter in den hessischen Taunus zu einem eprimo-Kunden ging. Nun ist der vierte Teil der Filmreihe online, der Peters Besuch im Windpark Sievern dokumentiert.

Das Video zu dem Gespräch ist ab heute auf allen Social-Media-Kanälen von eprimo zu finden.

