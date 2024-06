eprimo und Citroen bringen die nachhaltige Zukunft auf die Straße

Starke Partnerschaft für die Verkehrswende

– Kooperation schafft attraktive Konditionen für Umstieg auf E-Auto

– Noch bis 30. Juni 2024: exklusiver Rabatt auf e-Citroen Leasing

– Spezieller Ökostromtarif senkt CO2-Fußabdruck beim Strom auf null

Neu-Isenburg, 11. Juni 2024. eprimo und Citroen setzen sich gemeinsam für die Verkehrswende ein: Ab sofort können eprimo Kunden exklusive Vorteile bei Citroen genießen: Bis zum 30. Juni haben Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, einen speziellen eprimo Rabatt auf ausgewählte E-Auto-Modelle zu erhalten. Je nach Modell und Ausstattung können sie damit bis zu 450 Euro sparen.

„Wie lässt sich die Mobilitätswende noch attraktiver gestalten? Auf diese Frage haben wir zusammen mit Citroen eine Antwort gefunden“, freut sich eprimo CEO Katja Steger. „Mit dem speziellen Leasing-Angebot schaffen wir einen neuen Anreiz für unsere Kundinnen und Kunden, den Schritt in Richtung Elektromobilität zu machen.“

Doch das ist noch nicht alles: eprimo und Citroen setzen sich gemeinsam für eine klimaneutrale Elektromobilität ein. Allen Fahrerinnen und Fahrern eines elektrifizierten PKW von Citroen bietet eprimo den „Citroen Energy ÖkoStrom Tarif“ für das Laden zu Hause an. Damit lädt das E-Auto mit 100 Prozent Ökostrom und der CO2-Fußabdruck des Stromverbrauchs für Haushalt und E-Auto sinkt auf null. Günstige Konditionen, eine zwölfmonatige Preisgarantie sowie ein Sofortbonus für rund 5.000 Kilometer gratis sind ebenfalls in dem Tarifangebot enthalten. Hier profitieren Kundinnen und Kunden beider Unternehmen – und das Klima auch.

