eprimo überzeugt mit attraktiver Preisgestaltung und exzellenter Kundenberatung

Top-Auszeichnungen in renommierten Verbraucherstudien

– Seit sechs Jahren die ungeschlagene Nummer 1 unter den Ökostromanbietern: eprimo ist wieder Preis-Champion im Ranking der WELT

– Handelsblatt zeichnet eprimo für exzellente Kundenberatung aus

Neu-Isenburg, 18. Juni 2026. eprimo sichert sich erneut herausragende Platzierungen in zwei aktuellen Verbraucherrankings. Der Ökostromanbieter erhält Auszeichnungen für die Preisgestaltung und exzellente Kundenberatung.

Bereits zum sechsten Mal in Folge ist eprimo im Ranking der „Preis-Champions“ von ServiceValue in Kooperation mit der WELT die unangefochtene Nummer 1 unter den Ökostromanbietern. Als Grundlage dienten Kundenbefragungen über ein externes Online-Panel mit über 3,1 Millionen registrierten Bürgerinnen und Bürgern. Sie bewerteten mehr als 3.800 Unternehmen aus über 270 Branchen hinsichtlich ihrer Zufriedenheit mit der Preisgestaltung der Anbieter. Hier zeigt sich, dass der konsequente Fokus von eprimo, Ökostrom so günstig wie möglich anzubieten, bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern langfristig ankommt.

Auch in der neuen Handelsblatt-Studie „Beste Kundenberatung 2026“ schneidet das Unternehmen mit einer sehr guten Platzierung unter allen Energieversorgern ab. eprimo sichert sich die Auszeichnung mit dem Prädikat „exzellente Kundenberatung“. Hierfür analysierten die Marktforschungsexperten von ServiceValue 37.683 Kundenurteile von über 15.000 Personen zu 711 Unternehmen aus 26 Branchen. eprimo überzeugt Verbraucherinnen und Verbraucher auch in diesem Bereich und landet auf dem Siegertreppchen mit einem starken dritten Platz.

Als Deutschlands kundenstärkster grüner Energiediscounter bringt eprimo Ökostrom und Gas sowie die Energiewende in mehr als 1,7 Millionen Haushalte. Allen bieten wir grüne Energie so günstig wie möglich an, denn Bestandskunden stehen bei eprimo genauso im Fokus wie neue Kunden. Wir bieten jedem zahlreiche Möglichkeiten, sich aktiv am Ausbau der erneuerbaren Energien zu beteiligen, unter anderem durch die Förderung neuer PV-Anlagen sowie die Beteiligung an Bürgerenergieprojekten. Damit schaffen wir eine lebenswertere Zukunft durch grüne Energie für alle: einfach und günstig.

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eprimo GmbH

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