eprimo: “Sehr gute Konditionen”

Bestnote für Ökostrom-Angebot

– “Stromanbieter 2020”: DISQ-Studie bewertet Versorger in drei Metropolen

– 34 Anbieter im Vergleich

– Bestnote “sehr gut” für eprimoStrom Pur PrimaKlima

Neu-Isenburg, 3. April 2020. Mit Ökostrom von eprimo können Verbraucher bei sehr guten Vertragsbedingungen viel Geld sparen. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Studie “Stromanbieter 2020”, die das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) im Auftrag des Nachrichtensenders n-tv durchführte. In den Metropolen Berlin, Hamburg und München gehört das Ökostrom-Produkt eprimoStrom Pur PrimaKlima jeweils zu den besten Angeboten im Test, die Konditionen wurden mit der Bestnote “sehr gut” bewertet.

Das Institut für Service-Qualität erhob Anfang Januar 2020 in den drei größten deutschen Städten Berlin, Hamburg und München Daten für eine Analyse der Konditionen von 34 Stromanbietern. Die Studie belegt: In allen drei untersuchten Metropolen gibt es große Preisunterschiede zwischen den Anbietern. Vor allem für Kunden mit Strom aus der örtlichen Grundversorgung lohne sich deshalb ein Wechsel, heißt es weiter. Beispielsweise ließen sich in Berlin die jährlichen Kosten einer Familie mit einem Verbrauch von 7.000 kWh um bis zu 19,5 Prozent senken.

Ökostrom preislich attraktiv

Im Rahmen der Untersuchung erfolgte eine umfassende Bewertung von Tarifkosten und Vertragsbedingungen für konventionellen Strom und für Ökostrom. Bei den Ökostromanbietern erreichte der Energiediscounter eprimo mit dem Tarif “eprimoStrom Pur PrimaKlima” die Bestnote “sehr gut”. Der Ökostrom von eprimo ist in den drei Metropolen preislich sogar attraktiver als klassischer Strom. “Nach unseren Erfahrungen schätzen die Kunden auch beim Ökostrom neben günstigen Preisen vor allem faire Konditionen, deshalb freut uns dieses Ergebnis besonders”, sagt Jens Michael Peters, Vorsitzender der Geschäftsführung von eprimo.

Über eprimo:

eprimo beliefert private Haushalte mit Strom und Gas zu günstigen Preisen und fairen Konditionen. Dabei stellt der Energiediscounter die bestehenden Kunden und nicht nur die neuen Kunden in den Mittelpunkt. Bei Strom- und Gas-Anbietervergleichen belegt eprimo immer wieder Spitzenplätze und erhält Auszeichnungen für die Servicequalität und kundenfreundliche Vertragsbedingungen. Mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis hat eprimo Ökostrom- und Ökogas-Angebote im Discountmarkt etabliert. Heute gehört eprimo bundesweit zu den am schnellsten wachsenden Anbietern von grüner Energie.

