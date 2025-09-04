eprimo ist zukunftsfähiger Arbeitgeber

Ökostrom-Discounter auf Platz 1 in der Studie „Beste Jobs mit Zukunft“

– Top-Platzierung: eprimo überzeugt in weiterem Ranking mit herausragender Arbeitgeberattraktivität

– Grüne Energie bietet sicheren Arbeitsplatz mit Zukunft

Neu-Isenburg, 4. September 2025. Bereits zum dritten Mal in Folge zählt eprimo zu den zukunftsfähigsten und somit attraktivsten Arbeitgebern. In der aktuellen Studie „Deutschlands beste Jobs mit Zukunft 2025“ von DEUTSCHLAND TEST in Zusammenarbeit mit FOCUS MONEY und ServiceValue erhielt der grüne Energiediscounter die Auszeichnung als „Branchensieger“ in der Kategorie der überregionalen Energieversorger. eprimo überzeugt als besonders zukunftsorientiertes Unternehmen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Arbeitsklima.

Angesichts steigender Automatisierung und wachsendem Einsatz von künstlicher Intelligenz wünschen sich Arbeitskräfte Sicherheit in der Arbeitswelt. Hier ist es besonders wichtig, als Arbeitgeber wertschätzend und transparent aufzutreten sowie entsprechende Weiterbildungsmöglichkeiten bereitzustellen. Als mehrfach ausgezeichnetes Unternehmen weiß eprimo, worauf es ankommt: die eigenen Fachkräfte bestmöglich zu fördern und attraktive Benefits zu bieten.

„Wir wollen als Arbeitgeber genauso zukunftssicher und zuverlässig sein wie als grüner Energiediscounter“, betont Katja Steger, CEO von eprimo. Um das zu erreichen, entlastet und unterstützt eprimo alle Fachkräfte mit gezielt eingesetzten automatisierten Prozessen. „Wir machen uns Digitalisierung zu Nutze und setzen künstliche Intelligenz im Unternehmen ein, wo es sinnvoll ist. Dadurch schaffen wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Raum für Kreativität und effizientes Arbeiten.“

Grundlage der Untersuchung von DEUTSCHLAND TEST und FOCUS MONEY (Ausgabe 28/25) war eine umfassende Datenanalyse von rund 9,8 Millionen Nennungen aus Online-Quellen sowie aus Social-Media-Kanälen zu etwa 13.000 Unternehmen. Mit dem besten Ergebnis innerhalb der Branche sichert sich eprimo den Spitzenplatz als zukunftssicherer Arbeitgeber.

Als Deutschlands kundenstärkster grüner Energiediscounter bringt eprimo Ökostrom und Gas sowie die Energiewende in mehr als 1,7 Millionen Haushalte. Allen bieten wir grüne Energie so günstig wie möglich an, denn Bestandskunden stehen bei eprimo genauso im Fokus wie neue Kunden. Wir bieten jedem zahlreiche Möglichkeiten, sich aktiv am Ausbau der erneuerbaren Energien zu beteiligen: durch attraktive Zusatzvergütungen für Prosumer, die Förderung neuer PV-Anlagen sowie die Beteiligung an Bürgerenergieprojekten. Damit schaffen wir eine lebenswertere Zukunft durch grüne Energie für alle: einfach und günstig.

