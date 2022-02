eprimo ist neues Mitglied im bne

Weiteres Wachstum und verstärktes politisches Engagement

Neu-Isenburg, 15. Februar 2022. eprimo, Deutschlands kundenstärkster Ökostrom- und Ökogasanbieter, tritt dem Bundesverband Neuer Energiewirtschaft e. V. (bne) bei. Der grüne Energiediscounter will sich künftig noch stärker im Umfeld von Politik und Verbänden für den Erfolg der Energiewende und für Nachhaltigkeit im Sinne der privaten Endverbraucher einsetzen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Marktturbulenzen und des Rückzugs mancher Marktteilnehmer nimmt eprimo seine Verantwortung als engagierter Energielieferant damit noch umfangreicher wahr. Als Tochterunternehmen der E.ON Energie Deutschland erweist sich eprimo als verlässlicher Partner und ist allein in den vergangenen 12 Monaten um über 50.000 Neukunden gewachsen.

eprimo setzt sich verstärkt auf politischer sowie auf Verbandsebene für die Interessen privater Haushalte ein. Ziel ist es, den Verlauf der Energiewende so zu gestalten, dass grüne Energie für alle erschwinglich bleibt und die privaten Energieverbraucher selbst leichter CO2 vermeiden und Erneuerbare Energien erzeugen und nutzen können.

„Unser Anspruch ist es, jedem die persönliche Energiewende zu ermöglichen – durch individuelle und einfache Lösungen, für eine klimafreundliche Zukunft. Das deckt sich in vielen Bereichen mit den Zielen des bne, deshalb ist der Beitritt für uns ein konsequenter Schritt“, sagt eprimo-Geschäftsführer Jens Michael Peters.

Der nach Kundenzahlen größte deutsche Anbieter von Ökostrom und Ökogas für private Haushalte sieht sich nicht nur in der Rolle des grünen Energielieferanten. Als #energiewendemacher wächst eprimo mit und für seine Kunden und ermöglicht ihnen, mit innovativen Produkten und Leistungen selbst grüne Energie zu erzeugen und ihre eigene Energiewende umzusetzen.

Der bne vertritt bereits seit 2002 die Belange seiner Mitglieder gegenüber Politik und Verwaltung. Er wirkt auf Bundes- und EU-Ebene an den entscheidenden Meinungsbildungsprozessen mit und bringt dabei die Positionen seiner Mitglieder ein. Der wertvolle Austausch mit diesen und die klare Fokussierung auf eine grüne und innovative Energiewirtschaft haben auch eprimo überzeugt, dem bne beizutreten.

Wir sind eprimo, der energiewendemacher. Als Deutschlands grüner Energiediscounter sind wir kundenstärkster Anbieter für Ökostrom und Ökogas und bringen die Energiewende in über 1,7 Millionen Haushalte. Allen Kunden bieten wir grüne Energie so günstig wie möglich an, denn Bestandskunden stehen bei eprimo genauso im Fokus wie neue Kunden. Wir bieten jedem zahlreiche Möglichkeiten, sich aktiv am Ausbau der erneuerbaren Energien zu beteiligen: Über attraktive Zusatzvergütungen für Prosumer, die Förderung neuer PV-Anlagen mit dem Sonnencent sowie die Beteiligung an Bürgerenergieprojekten werden unsere Kunden zu #energiewendemachern. Damit schaffen wir eine lebenswertere Zukunft durch grüne Energie für alle: individuell, einfach und günstig. Lassen Sie uns in Zukunft gemeinsam die Energiewende vorantreiben. Fürs Klima. Für mich.

