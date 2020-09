eprimo ist Branchenvorreiter

Innovationskraft deutscher Firmen

– Ideengeber, Produktentwickler und Serviceerfinder gesucht

– 45.000 Verbraucherurteile zu 300 Unternehmen aus 14 Branchen

Neu-Isenburg, 18. September 2020. Das Wirtschaftsmagazin Focus-Money hat in Kooperation mit dem Beratungs- und Analyseinstitut ServiceValue erstmals die Innovationskraft deutscher Unternehmen aus Verbrauchersicht ermittelt und die “Vorreiter” fĂĽr 14 Branchen (Focus-Money 36/2020) ausgezeichnet. Bei den Energieunternehmen gehört eprimo zu den “hervorragenden” Anbietern.

FĂĽr die Studie “Der Vorreiter-Rolle auf der Spur” holten die Wissenschaftler im Juli 2020 mehr als 45.000 Urteile zu knapp 300 Unternehmen ein. Die Frage an die Kunden lautete: “Inwieweit stimmen Sie aus eigener Erfahrung oder auf Basis eigener Informationen zu, dass der Anbieter fĂĽr die Branche eine Vordenker- beziehungsweise Vorreiter-Rolle einnimmt? Insgesamt 72 Unternehmen erhielten in ihrer jeweiligen Branche die bestmögliche Bewertung “hervorragend” – darunter der Ă–kostrom- und Ă–kogasanbieter eprimo. In der Energiebranche dreht sich derzeit alles um die Energiewende und die Digitalisierung. So setzt eprimo beispielsweise mit dem Chatbot “Sophie” neue MaĂźstäbe im Kundenservice und baut deutschlandweit die eprimo GrĂĽnstromcommunity auf. Die Plattform fĂĽhrt Verbraucher, die nachhaltig grĂĽnen Strom beziehen wollen, mit Produzenten von nachhaltig erzeugtem Ă–kostrom zusammen. “In unserer Kreativwerkstatt entwickelt ein junges, bereichsĂĽbergreifend zusammengestelltes Team neue Geschäftsideen, Angebote und Prozessoptimierungen aus Kundensicht, die wir kundennah testen und bei Erfolg kurzfristig umsetzen”, erläutert Jens Michael Peters, Vorsitzender der GeschäftsfĂĽhrung von eprimo. Bei dem in Neu-Isenburg ansässigen Unternehmen arbeiten die Mitarbeiter in agilen Strukturen, die von der Start-up-Kultur inspiriert sind.

Ăśber eprimo:

eprimo beliefert private Haushalte mit Strom und Gas zu günstigen Preisen und fairen Konditionen. Dabei stellt der Energiediscounter die bestehenden Kunden und nicht nur die neuen Kunden in den Mittelpunkt. Bei Strom- und Gas-Anbietervergleichen belegt eprimo immer wieder Spitzenplätze und erhält Auszeichnungen für die Servicequalität und kundenfreundliche Vertragsbedingungen. Mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis hat eprimo Ökostrom- und Ökogas-Angebote im Discountmarkt etabliert. Heute gehört eprimo bundesweit zu den am schnellsten wachsenden Anbietern von grüner Energie.

