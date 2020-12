eprimo genießt bei Kunden “höchstes Vertrauen”

Ranking von DEUTSCHLAND TEST und Focus-Money

– Im Fokus: Seriosität, Weiterempfehlung, Vertrauen und Qualität

– Eine der größten Untersuchungen zum Kundenvertrauen aus Verbrauchersicht

Neu-Isenburg, 15. Dezember 2020. eprimo wird von DEUTSCHLAND TEST und Focus-Money für “höchstes Vertrauen” der Verbraucher ausgezeichnet (Focus-Money 49/2020). Zwölf Monate lang haben Experten im Internet drei Millionen Kundenaussagen zu Seriosität, Weiterempfehlung, Vertrauen und Qualität von rund 17.000 Marken und Unternehmen aus mehr als 250 Branchen untersucht. Das Ergebnis: Als Energieversorger genießt eprimo “höchstes Vertrauen” und erhält dafür wie auch schon in den Vorjahren die begehrte Auszeichnung.

Das Ranking der einzelnen Marken beruht auf Werten einer Skala mit bis zu 100 Punkten. Für eine Auszeichnung sind mindestens 70 Punkte erforderlich. In der Sparte “Energieversorger” erreicht eprimo 94,7 Punkte. Insgesamt verleihen DEUTSCHLAND TEST und Focus-Money die Auszeichnung “Höchstes Vertrauen” in dieser Branchenkategorie nur an drei Unternehmen. “Wir müssen uns das Vertrauen der Kunden Tag für Tag neu erarbeiten. Die erneute Auszeichnung ist für unser Team ein wertvolles Feedback und Ansporn zugleich”, freut sich Jens Michael Peters, Vorsitzender der Geschäftsführung von eprimo: “Die Kunden honorieren unser Geschäftsmodell: Grüne Energie für alle – individuell, einfach und günstig.”

Die Studie von DEUTSCHLAND TEST und Focus-Money ist eine der größten Untersuchungen zum Kundenvertrauen aus Verbrauchersicht. Mit der Durchführung wurde das renommierte Institut für Management- und Wirtschaftsforschung IMWF beauftragt. Zwischen Oktober 2019 und September 2020 analysierten die Experten mithilfe von Methoden der künstlichen Intelligenz dafür im deutschen Internet insgesamt rund drei Millionen Kundenaussagen zu 17.000 Unternehmen und Marken: in Foren und Blogs, auf Webseiten und in sämtlichen Social-Media-Kanälen wie Twitter, Facebook und Instagram. Untersucht wurde, in welchem Umfang und mit welcher Tonalität (positiv, neutral, negativ) Kunden in den Beiträgen die Themen Seriosität, Weiterempfehlung, Vertrauen und Qualität ansprachen. Für jedes dieser Themenfelder wurden Punkte vergeben, die schließlich in das Gesamtergebnis mündeten.

Über eprimo:

eprimo beliefert private Haushalte mit Strom und Gas zu günstigen Preisen und fairen Konditionen. Dabei stellt der Energiediscounter die bestehenden Kunden und nicht nur die neuen Kunden in den Mittelpunkt. Bei Strom- und Gas-Anbietervergleichen belegt eprimo immer wieder Spitzenplätze und erhält Auszeichnungen für die Servicequalität und kundenfreundliche Vertragsbedingungen. Mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis hat eprimo Ökostrom- und Ökogas-Angebote im Discountmarkt etabliert. Heute gehört eprimo bundesweit zu den am schnellsten wachsenden Anbietern von grüner Energie.

