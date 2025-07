eprimo erwirbt Anteile an neuem PV-Park in Holzheim

Sonnenenergie für weitere 1.200 Haushalte

– Seit Ende Juni in Betrieb: Solarpark in Holzheim (Bayern) liefert rund 3.000 MWh Ökostrom pro Jahr

– eprimo ZukunftsCent finanziert den 30-prozentigen Anteil und stützt damit die Ausbauwirkung

– Drittes erfolgreiches PV-Projekt von eprimo und der RenerVest Gruppe fördert die Energiewende in Deutschland

Neu-Isenburg/Holzheim, 2. Juli 2025. Mit der Inbetriebnahme des neuen Solarparks in Holzheim (Bayern) treibt eprimo die Energiewende in Deutschland weiter voran. Im Juni 2025 ging die PV-Anlage offiziell in Betrieb und speist jährlich rund 3.000 Megawattstunden grünen Strom ins öffentliche Netz ein – genug, um etwa 1.200 Zwei-Personen-Haushalte pro Jahr mit klimafreundlicher Energie zu versorgen.

eprimo ist mit einem Anteil von 30 % an der Solarpark Holzheim GmbH & Co. KG beteiligt. Die verbleibenden 70 % hält die renervest immobilien GmbH, ein Unternehmen der RenerVest Gruppe, mit der Deutschlands größter grüner Ökostromdiscounter bereits zwei weitere PV-Projekte realisierte. Errichtet wurde der Solarpark durch die actensys GmbH, ebenfalls Teil der RenerVest Gruppe.

Mit einer Gesamtleistung von rund 2,85 Megawattpeak spart die neue Anlage jährlich etwa 900 Tonnen CO2 ein. Das freut Katja Steger, CEO von eprimo, ganz besonders: „Mehr Ökostrom mit Ausbauwirkung ist unser erklärtes Ziel. Dass wir mit Holzheim ein weiteres, erfolgreiches PV-Projekt realisieren konnten, verdanken wir in erste Linie unseren Kundinnen und Kunden der eprimo Grünstromcommunity – sowie unserer bewährten Partnerschaft mit der RenerVest Gruppe.“

Finanziert hat der Versorger den eigenen Anteil mithilfe des 2021 eingeführten eprimo ZukunftsCent. Damit investiert eprimo 0,3 Cent je verbrauchter Kilowattstunde in den Grünstromcommunity-Tarifen in den Ausbau von Erneuerbaren-Energien-Anlagen.

Als Deutschlands kundenstärkster grüner Energiediscounter bringt eprimo Ökostrom und Gas sowie die Energiewende in mehr als 1,7 Millionen Haushalte. Allen bieten wir grüne Energie so günstig wie möglich an, denn Bestandskunden stehen bei eprimo genauso im Fokus wie neue Kunden. Wir bieten jedem zahlreiche Möglichkeiten, sich aktiv am Ausbau der erneuerbaren Energien zu beteiligen: durch attraktive Zusatzvergütungen für Prosumer, die Förderung neuer PV-Anlagen sowie die Beteiligung an Bürgerenergieprojekten. Damit schaffen wir eine lebenswertere Zukunft durch grüne Energie für alle: einfach und günstig.

