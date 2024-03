EPP InnovationsFORUM 2024: Mit Panasonic Factory Solutions Europe die autonome Fertigung erleben

Beim EPP InnovationsFORUM 2024 erleben Besucher Neuheiten, Impulse und Denkanstöße rund um Elektronikfertigung. Panasonic ist vor Ort – und gibt Einblicke in das Thema Automatisierung.

München, DE. 19 März 2023 – Panasonic Factory Solutions Europe macht auf dem EPP InnovationsFORUM 2024 am 17. April 2024 in Leinfelden-Echterdingen seine Expertise zum Thema autonome Fertigung zugänglich: Vor Ort spricht Andreas Prusak, Senior Product Manager bei Panasonic über „Resilienz in der Elektronikfertigung durch die autonome Fabrik“.

Viele Produktionsstätten sind immer noch in einem hohen Maß vom Wissen und der Arbeitskraft ihrer Mitarbeiter abhängig. Dies ist besonders relevant, da die Fertigungsindustrie aktuell vor verschiedenen Herausforderungen steht. Dazu zählen der Fachkräftemangel ebenso wie aufwendige manuelle Produktionsschritte wie beispielsweise Splicing, das in der Produktion von Leiterplatten zum Zug kommt. Intelligente Automatisierung kann hier unterstützen, denn damit lassen sich die fünf relevanten Parameter in der Produktion, die 5M (Mensch, Maschine, Material, Methode, Messung), besser austarieren und effizienter einsetzen.

APC-5M, das APC (Adaptive Process Control) -5M-System für die 5M-Prozesssteuerung von Panasonic erkennt 5M-Abweichungen vom Optimum sowie Linienänderungen in Echtzeit und korrigiert diese. Unterstützt durch KI verbessert und spezifiziert das Steuerungssystem die Erkennung und Rückmeldung nach jedem Produktionsprozess – und wird dabei immer präziser.

APC-5M ist Teil der NPM G-Serie, eine integrierte Reihe von Surface Mounted Technology (SMT)-Produktionssystemen. Diese reagieren durch kontinuierliche, autonome Aktualisierungen in Echtzeit auf Veränderungen in der Produktion. Individuelle, flexible, effiziente und wirtschaftliche Produktionslinien können mit der neuen G-Serien Plattform, zu der der Schablonendrucker NPM-GP/L und die Bestückungsmaschine NPM-GH, gehören eingerichtet werden. Freuen Sie sich das neue Auto Setting Feeder-Konzept, mit dem durchweg eine splicestellenlose Bauteilzuführung in der Linie realisiert werden kann.

Die Veranstaltung findet am 17. April von 9 bis 17 Uhr in der Filderhalle Leinfelden (Bahnhofstraße 61, 70771 Leinfelden-Echterdingen) statt. Anmeldungen sind über die Seite des Veranstalters möglich: https://epp.industrie.de/innovationsforum-deutschland/#Anmelden

Weitere Informationen und einen Promo Code zum EPP InnovationsFORUM 2024 von Panasonic gibt es hier: https://eu.connect.panasonic.com/de/de/event/epp-innovationsforum

Über die Panasonic Group

Die 1918 gegründete Panasonic Group ist heute weltweit führend in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Automobil, Industrie, Kommunikation und Energie und hat am 1. April 2022 auf ein operatives Unternehmenssystem umgestellt, wobei die Panasonic Holdings Corporation als Holdinggesellschaft fungiert und acht Unternehmen unter ihrem Dach angesiedelt sind. Der Konzern meldete für das am 31. März 2023 endende Geschäftsjahr einen konsolidierten Nettoumsatz von 8.378,9 Milliarden Yen (ca. 59,4 Milliarden Euro).

Um mehr über die Panasonic-Gruppe zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe GmbH

Die Panasonic Connect Europe GmbH wird seit Oktober 2021 als agile Business-to-Business Organisation den sich verändernden technologischen Anforderungen europäischer Unternehmen gerecht. Mehr als 400 Mitarbeiter leisten unter der Leitung von CEO Hiroyuki Nishiuma mit innovativen Produkten, integrierten Systemen und Services einen wesentlichen Beitrag für den Erfolg ihrer Kunden – und verwirklichen so die Vision „Change Work, Advance Society and Connect to Tomorrow“.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus folgenden Geschäftsbereichen:

– Mobile Solutions: Ein umfangreiches Portfolio an robusten TOUGHBOOK Notebooks, Tablets und Handhelds steigert die Produktivität mobiler Mitarbeiter.

– Media Entertainment umfasst zum einen die Visual System Solutions mit einem breiten Sortiment an leistungsfähigen und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertigen professionellen Displays. Und zum anderen Broadcast & ProAV für Smart Live Production-Lösungen aus einem End-to-End Portfolio aus PTZ- und Systemkameras, Camcordern, der Kairos IT/IP-Plattform, Mischern und Robotiklösungen, die für Live-Aufzeichnungen bei Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios vielfach verwendet werden.

– Business and Industry Solutions: Innovative Supply Chain Lösungen für Einzelhandel, Logistik und Fertigung mit dem einzigartigen Gemba Process Innovation-Ansatz, also entwickelt gemeinsam mit allen Prozessbeteiligten, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Endkundenwünsche besser realisieren zu können und Prozesse zu automatisieren oder zu digitalisieren. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur.

– Panasonic Factory Solutions Europe: Eine breite Palette an intelligenten Produktionslösungen, etwa für die Elektronikfertigung, Roboter- und Schweißsysteme sowie Softwarelösungen für das Engineering, verwirklichen die Smart Factory.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/de/de

Bitte besuchen Sie die LinkedIn-Seite von Panasonic Connect Europe: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/

