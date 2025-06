eplas Anwender-Forum – Die Roadshow 2025

Die blöcher cooperation bringt mit der eplas Roadshow 2025 Innovationen und Vernetzung direkt zu ihren Anwenderinnen und Anwendern.

Flexibilität, Effizienz und digitale Vernetzung: All dies prägt unsere Arbeitswelt immer mehr. Dadurch gewinnen persönliche Begegnungen und praxisnahe Einblicke wieder an Bedeutung. Im September 2025 findet das eplas Anwender-Forum erstmals als Roadshow statt und bringt damit die innovativen Entwicklungen der HSE-Lösung eplas direkt zu den Anwenderinnen und Anwendern vor Ort. Startpunkt ist die Schweiz, gefolgt von drei weiteren Terminen in Deutschland. Ziel ist es, unsere Kunden in kleinerem Rahmen gezielt zu vernetzen, neue Funktionen praxisnah vorzustellen und Einblicke in die technologische Zukunft von eplas zu geben.

„Wir haben in den vergangenen Jahren sehr positives Feedback zu unserem Anwender-Forum erhalten. Viele unserer Kunden äußerten jedoch den Wunsch nach einer Veranstaltung mit kürzeren Anreisewegen und intensiveren Austauschmöglichkeiten“, erklärt Jochen Blöcher, Geschäftsführer der Jochen Blöcher GmbH. „Deshalb haben wir uns für ein neues Format entschieden: die eplas Roadshow. So rücken wir noch näher an unsere Anwenderinnen und Anwender heran.“

Die Roadshow bietet neben einer Plattform für den persönlichen Dialog auch einen umfassenden Überblick über die neuesten Entwicklungen von eplas. Im Rahmen der Veranstaltung werden unter anderem Verbesserungen im Gefahrstoffmanagement vorgestellt, das erweiterte Webreporting erläutert sowie der aktuelle Stand von eplas präsentiert. „Unser Anspruch ist es, nicht MIT der Zeit zu gehen, sondern ihr stets einen Schritt VORAUS zu sein“, so Jochen Blöcher.

Ein weiteres Herzstück der Roadshow ist der persönliche Austausch: Die Kunden sind ausdrücklich eingeladen, ihre Themenwünsche und Anregungen einzubringen. „Wir wollen hören, was unsere Anwenderinnen und Anwender bewegt. Denn nur durch den offenen Dialog können wir eplas weiterentwickeln, und zwar ganz im Sinne unserer Kunden“, so der Geschäftsführer.

Die Roadshow bietet eine seltene Gelegenheit, eplas im direkten Austausch mit den Expertinnen und Experten des Teams zu erleben. Teilnehmende profitieren von exklusiven Einblicken, fundiertem Praxiswissen und direkter Mitgestaltung zukünftiger Entwicklungen.

Die Anmeldung zur eplas Anwender-Forum Roadshow 2025 ist ab sofort möglich. Alle Termine und weitere Informationen sind unter www.bloecher.net/eplas-anwender-forum zu finden.

Weitere Einblicke in die Software, das Unternehmen und Jochen Blöcher selbst erhalten Sie unter www.bloecher.net.

Jochen Blöcher ist Unternehmer mit Leib und Seele. Schon früh gründete er als Einmannbetrieb sein Unternehmen, das heute – mehr als 20 Jahre später – über 80 Mitarbeitende beschäftigt und Kunden im gesamten DACH-Raum betreut. Jochen Blöcher weiß, welche Parameter dieses Wachstum ermöglichten: Zum einen die Mitarbeitenden, auf die er sich stets verlassen konnte, und zum anderen seine Leidenschaft für Herausforderungen.

