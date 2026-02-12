EPCIS 2.0 über benelog praxisnah testen, schulen und demonstrieren

OpenEPCIS Business Edition exklusiv für GS1 MOs

Köln, 11. Februar 2026 – GS1 Member Organisations weltweit können den EPCIS-2.0-Standard künftig mit einer vollwertigen, produktionsreifen Plattform praxisnah testen, schulen und demonstrieren – lizenzkostenfrei und ohne funktionale Einschränkungen. Denn anlässlich des GS1 Global Forum 2026 in Noordwijk stellt benelog seine OpenEPCIS Business Edition exklusiv für GS1 Member Organisations (MOs) bereit.

Damit erhalten MOs Zugang zur vollständigen Enterprise-Version der EPCIS-2.0-Plattform – ausdrücklich nicht als eingeschränkte Trial-Version, sondern mit vollem Funktionsumfang. Die Nutzung ist lizenzkostenfrei und für Evaluierungen, Schulungen, Demonstrationen, Pilotprojekte und Proof-of-Concepts vorgesehen. Ein kommerzieller Produktivbetrieb ist nicht Bestandteil des Angebots.

EPCIS 2.0 greifbar machen – statt nur darüber sprechen

Mit dem Digitalen Produktpass (DPP), der EU-Entwaldungsverordnung (EUDR) sowie Lieferkettenrichtlinien wie CSRD und CSDDD steigen die Anforderungen an eine standardisierte, lückenlose Rückverfolgbarkeit entlang globaler Lieferketten. Der GS1-Standard EPCIS (Electronic Product Code Information Services) bildet genau diese Transparenz ab – also was wann, wo, warum und wie entlang der Supply Chain bewegt oder verarbeitet wurde.

Viele Unternehmen suchen derzeit nach konkreten Umsetzungswegen. GS1 Member Organisations sind dabei häufig erste Ansprechpartner. Mit der OpenEPCIS Business Edition können sie den Standard nicht nur theoretisch erklären, sondern anhand einer produktionsreifen Plattform demonstrieren und erlebbar machen – ohne eigene Entwicklungsressourcen aufbauen zu müssen.

Thomas Hirsch, Geschäftsführer von benelog, erklärt:

„Der Digitale Produktpass kommt, die Entwaldungsverordnung kommt, die Lieferkettenrichtlinien kommen. Die Frage ist nicht mehr ob, sondern wie Unternehmen Rückverfolgbarkeit umsetzen. GS1 Member Organisations sind dabei oft die erste Anlaufstelle – und genau die wollen wir in die Lage versetzen, EPCIS 2.0 greifbar zu machen. Deshalb bekommen sie mit OpenEPCIS unsere vollwertige Business Edition: für Schulungen, Demos und Pilotprojekte, mit der sich der Standard wirklich erleben lässt, statt nur darüber zu reden.“

Flexible Betriebsmodelle

GS1 Member Organisations können OpenEPCIS selbst hosten – in der eigenen Cloud oder On-Premises – oder alternativ eine von benelog betriebene Instanz in einem zertifizierten deutschen Rechenzentrum nutzen. Damit lassen sich unterschiedliche technische und organisatorische Anforderungen flexibel abdecken.

Standardkompetenz aus erster Hand

benelog ist spezialisiert auf Supply-Chain-Traceability und digitale Produktpässe auf Basis von GS1-Standards. Tech Lead Sven Böckelmann ist Co-Chair der GSMP Visibility Standards Maintenance Group bei GS1 und gestaltet die Weiterentwicklung von EPCIS aktiv mit. OpenEPCIS ist eine Open-Source-Implementierung von EPCIS 2.0 und bildet die technologische Grundlage der Business Edition.

GS1 Member Organisations, die auf dem Global Forum nicht die Gelegenheit hatten, mit benelog ins Gespräch zu kommen, können sich noch bis Ende Februar 2026 melden, um das exklusive Angebot zu nutzen.

Die benelog GmbH & Co. KG ist ein deutsches B2B-Technologieunternehmen und aktiver Mitgestalter internationaler Standards für Rückverfolgbarkeit. Unsere Mission: Lieferketten digital, transparent und regelkonform gestalten. Mit unserer offenen Plattform OpenEPCIS unterstützen wir Unternehmen dabei, Produkte entlang der gesamten Lieferkette nachvollziehbar zu machen – von Beratung und Softwareentwicklung bis zum laufenden Betrieb.

Kontakt

benelog GmbH & Co. KG

Imke Schröer

Maarweg 133

50825 Köln

+49 (221) 472540 001



http://www.benelog.com

