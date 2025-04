enviaM zum Kundenchampion 2025 gekürt

enviaM, der führende regionale Energiedienstleister in Ostdeutschland, erfreut sich aus Kundensicht größter Beliebtheit und hinterlässt einen besonders positiven Markeneindruck. Zu diesem Ergebnis kommt die YouGov-Studie „Kunden-Champions 2025“ im Auftrag des Handelsblatts. Die Markforscher untersuchten, welche Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr besonders an Ansehen gewinnen und ihr Image am stärksten steigern konnten. enviaM glänzt hier im branchenweiten Vergleich und verzeichnet mit einem Plus 8,5 Punkten einen signifikanten Zuwachs beim Markenimage. In der Kategorie „Energie & Wärme“ belegt der Energiedienstleister den 1. Platz und erhält die Auszeichnung „Kundenchampion“.

„Diese Ehrung bestätigt unsere konsequente Kundenorientierung sowie unser regionales Engagement und unsere Servicequalität. Es ist gelungen, unsere Markenwahrnehmung als geschätzter Partner in der Energieversorgung nachhaltig zu stärken. Wir freuen uns über das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden und sehen dies als Ansporn, unseren erfolgreichen Weg fortzusetzen“, betont Lutz Lohse, Leiter Vertrieb B2C bei enviaM.

Die Grundlage der Studie bildet der YouGov BrandIndex, einem kontinuierlichen Markenperformance-Monitor, in dessen Rahmen täglich tausende Verbrauchermeinungen erhoben und ausgewertet werden. Insgesamt wurden in der landesweiten, branchenübergreifenden Online-Befragung rund eine Million Kundenurteile zu insgesamt 821 Marken in 32 Kategorien analysiert. Der Impression-Score des Rankings beruht auf der Fragestellung „Von welchen der folgenden Marken haben Sie einen allgemein positiven Eindruck?“. enviaM konnte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum besonders stark verbessern und steht damit in der Kategorie „Energie & Wärme“ an der Spitze.

Die Ergebnisse der Studie „Kunden-Champions 2025“ wurden in der Handelsblatt-Printausgabe vom 12.03.2025 veröffentlicht sowie online vom Handelsblatt und YouGov.

Die enviaM-Gruppe ist der führende regionale Infrastruktur- und Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt rund 1,2 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmensgruppe mit über 4.000 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Anteilseigner von enviaM sind mehrheitlich die E.ON SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen, die direkt oder über Beteiligungsgesellschaften an enviaM beteiligt sind.

