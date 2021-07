enviaM und MITGAS sind erneut Digital-Champions

Die ostdeutschen Energiedienstleister enviaM und MITGAS begeistern ihre Kunden auf allen digitalen Kommunikationskanälen. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Studie “Digital-Champions 2021” von ServiceValue in Kooperation mit der Tageszeitung DIE WELT. Die Experten analysierten, welche Unternehmen mit ihren Webseiten, Apps oder Social-Media-Kanälen bei den Verbrauchern punkten können. enviaM und MITGAS sichern sich dabei erneut den Sieg in der Kategorie “Energieversoger – regional” und erhalten daher das Siegel “Digital-Champions 2021” in Gold.

“Die digitale Kommunikation mit unseren Kunden wird immer wichtiger. Deshalb arbeiten wir kontinuierlich an der Weiterentwicklung zukunftsorientierter Lösungen und Serviceleistungen”, sagt Lutz Lohse, Leiter Marketing/Privatkundenprozesse bei enviaM und MITGAS. “Die wiederholte Auszeichnung als Digital-Champions zeigt uns, dass wir dabei auf dem richtigen Weg sind.”

Für die Studie wurden über 337.000 Verbraucherurteile zu 1.682 Anbietern und Marken aus 140 Branchen eingeholt. Die Kunden wurden zunächst danach gefragt, ob sie ein bestimmtes Unternehmen aus eigener Erfahrung beurteilen können. Anschließend gaben sie an, ob sie von der digitalen Kundennähe begeistert waren oder nicht. Daraus errechneten die Experten den sogenannten “Digital Experience Score” (DES), der die Stärke der Kundenbegeisterung anzeigt. Der Wert eines einzelnen Unternehmens wurde dann ins Verhältnis zum derzeit höchsten erreichbaren DES gesetzt. Die daraus ermittelten Punktzahlen (maximal 100) dienen als Grundlage für das Ranking. In der Kategorie “Energieversorger – regional” setzen enviaM und MITGAS als Branchenbeste den Benchmark.

Die Ergebnisse der Studie “Digital-Champions 2021” haben DIE WELT und ServiceValue online veröffentlicht.

Die enviaM-Gruppe ist der führende regionale Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt mehr als 1,3 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmensgruppe mit rund 3.300 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Gemeinsam entwickeln sie das Internet der Energie in Ostdeutschland. Anteilseigner der enviaM sind mehrheitlich die E.ON SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen. Die Anteilseigner sind sowohl unmittelbar als auch mittelbar über Beteiligungsgesellschaften an enviaM beteiligt.

Die MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH handelt mit Erdgas, Bioerdgas und Wärme und bietet Energiedienstleistungen an. Darüber hinaus ist MITGAS Vorlieferant für Stadtwerke der Region. Das MITGAS-Grundversorgungsgebiet erstreckt sich über das südliche Sachsen-Anhalt, Westsachsen und Teile Thüringens. Hauptanteilseigner sind die envia Mitteldeutsche Energie AG mit 75,39 Prozent und die VNG – Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft mit 24,6 Prozent.

Firmenkontakt

envia Mitteldeutsche Energie AG

Josephine Sönnichsen

Chemnitztalstraße 13

09114 Chemnitz

0371 482-1737

josephine.soennichsen@enviam.de

http://www.enviaM-gruppe.de/presse

