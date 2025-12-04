enviaM und MITGAS sind besonders familienfreundliche Arbeitgeber

enviaM und MITGAS, zwei der führenden ostdeutschen Energiedienstleister, sorgen als Unternehmen dafür, dass ihre Angestellten Berufs- und Privatleben gut miteinander vereinbaren können. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie „Familienfreundliche Arbeitgeber 2025“ vom F.A.Z.-Institut und ServiceValue. Hierzu wurden etwa 17.100 Unternehmen aus verschiedenen Branchen hinsichtlich ihrer Unterstützungsangebote für Mitarbeitende und familiengerechter Arbeitsmodelle betrachtet. Durch familienfreundliche Strukturen und eine ausgewogene Work-Life-Balance konnten die regionalen Energieversorger enviaM und MITGAS in der Erhebung punkten und erreichten mit überdurchschnittlichen Werten in der Untersuchung den 2. Platz der regionalen Energieversorger.

„Die Vereinbarkeit von Familienleben auf der einen und beruflicher Erfüllung auf der anderen Seite stellt für uns einen entscheidenden Faktor in der Organisation unseres Unternehmens dar. Wir setzen viel daran, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern größtmögliche Flexibilität zu bieten, die ihnen und ihren Familien zugutekommen soll“, erklärt Sigrid Nagl, enviaM-Vorständin Personal und IT.

Auf Grundlage eines Social-Media-Monitorings untersuchten die Marktforschungsexperten circa 3,2 Millionen Nennungen zu über 17.000 Unternehmen zwischen dem 1. Oktober 2023 und dem 30. September 2025. Die Studie betrachtete die Eventtypen „Arbeitgeber“, „Arbeitsklima“ und „Familienfreundlichkeit“. Zur Berechnung der Punktwerte wurden für jedes Unternehmen jeweils die Tonalität und die Reichweite der Eventtypen berücksichtigt, dann folgte die Gewichtung und Verrechnung zu einem Gesamtpunktwert. Anschließend wurden die Punktwerte für alle Unternehmen branchenbezogen normiert. Mit 98,1 von 100 Punkten erreichten enviaM und MITGAS den 2. Rang in der Kategorie „Energieversorger (regional)“ und werden daher als „Sieger“ und besonders familienfreundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet.

Alle Ergebnisse und Studieninformationen sind online abrufbar.

Die enviaM-Gruppe ist der führende regionale Infrastruktur- und Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt rund 1,1 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmensgruppe mit über 4.300 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Anteilseigner von enviaM sind mehrheitlich die E.ON SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen.

