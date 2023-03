enviaM und MITGAS engagieren sich „sehr stark“ nachhaltig

Die ostdeutschen Energiedienstleister enviaM und MITGAS übernehmen aus Sicht der Verbraucher ökologisch, ökonomisch und sozial Verantwortung. In Kooperation mit der Kölner Rating- und Rankingagentur ServiceValue und DEUTSCHLAND TEST ist das Wirtschaftsmagazin FOCUS der Frage nachgegangen, welche Unternehmen durch ihr umweltbewusstes Verhalten, ethisches Handeln und lokales Engagement besonders positiv auffallen. Die aktuelle Studie „Nachhaltiges Engagement“ kommt zu dem Ergebnis, das enviaM und MITGAS in der Wahrnehmung der Befragten „sehr stark“ nachhaltig agieren und als Vorreiter in ihrem Branchenumfeld wahrgenommen werden.

„Nachhaltiges Denken und Agieren bestimmt unser Selbstverständnis als regionaler Energiedienstleister und unser unternehmerisches Handeln auf allen Ebenen – auf diese Weise übernehmen wir gesellschaftlich Verantwortung und unterstützen vielfältige soziale und ökologische Projekte vor Ort. Dass die Verbraucher unser Engagement so deutlich wahrnehmen, freut uns deshalb besonders“, sagt Felix Hanke, Nachhaltigkeitsmanager bei enviaM und MITGAS.

Im Rahmen der Untersuchung holten die Experten von ServiceValue und DEUTSCHLAND TEST 450.592 Verbraucherstimmen zu 1.408 Anbietern und Marken aus 96 Branchen und Produktkategorien ein und werteten diese aus. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, inwiefern die Umfrageteilnehmer in den letzten zwölf Monaten als Verbraucher erfahren haben, dass sich die aufgeführten Unternehmen bzw. Marken nachhaltig engagieren. Die Bewertung erfolgte auf einer Skala von 1 („trifft zu“) bis 4 („trifft nicht zu“). Im Anschluss wurde für jedes Unternehmen ein individueller Mittelwert errechnet. Mit dem Prädikat „Nachhaltiges Engagement: stark“ wurden Unternehmen ausgezeichnet, die unter dem Durchschnitt der Mittelwerte ihrer jeweiligen Branche liegen. Unternehmen, die wie enviaM und MITGAS zusätzlich unter dem Durchschnitt dieser bereits Ausgezeichneten liegen, bescheinigten die Tester ein „sehr starkes“ nachhaltiges Engagement.

Die Studie „Nachhaltiges Engagement 2023“ wurde im FOCUS 11/2023 veröffentlicht.

Die enviaM-Gruppe ist der führende regionale Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt mehr als 1,3 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmens-gruppe mit rund 3.400 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Gemeinsam entwickeln sie das Internet der Energie in Ostdeutschland. Anteilseigner der enviaM sind mehrheitlich die E.ON SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen. Die Anteilseigner sind sowohl unmittelbar als auch mittelbar über Beteiligungsgesellschaften an enviaM beteiligt.

Die MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH handelt mit Erdgas, Bioerdgas und Wärme und bietet Energiedienstleistungen an. Darüber hinaus ist MITGAS Vorlieferant für Stadtwerke der Region. Das MITGAS-Grundversorgungsgebiet erstreckt sich über das südliche Sachsen-Anhalt, Westsachsen und Teile Thüringens. Hauptanteilseigner sind die envia Mitteldeutsche Energie AG mit 75,39 Prozent und die VNG – Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft mit 24,6 Prozent.

