enviaM und MITGAS als „Deutscher Champion“ ausgezeichnet

Bei enviaM und MITGAS stimmt laut Kundenbeurteilung vieles – vom Preis über Service bis zu den Produkten. Das ist das Ergebnis des Rankings „Deutscher Champion 2026“ von der Tageszeitung WELT und der Kölner Analyse- und Beratungsgesellschaft ServiceValue. Zum achten Mal in Folge erhalten dabei herausragende Unternehmen eine Auszeichnung, die ihre Kundinnen und Kunden in verschiedenen Bereichen besonders zufriedenstellen. Auf Grundlage der unabhängig voneinander durchgeführten Erhebungen zum Service-, Produkt-, Preis-, Marken-, Filial- und Digitalisierungs-Champion führten die Marktforschungsexperten eine Meta-Analyse durch. enviaM und MITGAS überzeugten hier nicht nur in einer, sondern in mehreren Studien mit Bestwerten. Als einzige ihrer Branchenkategorie „Energieversorger – regional“ erhalten die führenden Energiedienstleister in Ostdeutschland die Auszeichnung als „Deutscher Champion“.

„Wenn wir aus Sicht unserer Kundinnen und Kunden zu den Besten der Besten gehören, ist es einerseits ein großes Lob und andererseits ein Ansporn, nicht nur so weiterzumachen, sondern uns zu verbessern“, freut sich Manuela Künzel, Bereichsleiterin Vertrieb B2C bei enviaM.

Der Titel „Deutscher Champion“ wird je Branche nur einmal verliehen. Die Auswahl der Branchen orientiert sich an den Branchenlisten, die in den zweifach gewichteten Champions-Kundenbefragungen zu Produkt, Preis und Service aus dem Jahr 2025 zu finden sind. Die Scores der Kundenbefragungen zu den Themen Marke, Filiale und Digitalisierung gingen mit einfacher Gewichtung in die Auswertung ein. Da enviaM und MITGAS bei zahlreichen der genannten Untersuchungen mit überdurchschnittlichen Werten punkten konnten, erhalten sie die Auszeichnung als „Deutscher Champion in der Kundenbegeisterung“ unter den regionalen Energieversorgern.

Alle Ergebnisse und weitere Informationen zur Auszeichnung erschienen in der WELT und online.

Die enviaM-Gruppe ist einer der führenden regionalen Infrastruktur- und Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt rund 1,1 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmensgruppe mit rund 4.300 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Anteilseigner von enviaM sind mehrheitlich die E.ON SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen.

Die MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH handelt mit Erdgas und Wärme und bietet Energiedienstleistungen an. Darüber hinaus ist MITGAS Vorlieferant für Stadtwerke der Region. Das MITGAS-Grundversorgungsgebiet erstreckt sich über das südliche Sachsen-Anhalt, Westsachsen und Teile Thüringens. Anteilseigner sind die envia Mitteldeutsche Energie AG mit 75,4 Prozent und die VNG AG mit 24,6 Prozent.

