enviaM überzeugt mit sehr hoher Innovationskraft

Der ostdeutsche Energiedienstleister enviaM arbeitet fortwährend an innovativen Produkten und Services, um auf Kundenbedürfnisse bestmöglich einzugehen. Den lebendigen Innovationsgeist im Unternehmen bestätigt nun auch eine aktuelle Umfrage des Analysehauses ServiceValue in Kooperation mit dem Informationssender WELT. Die Experten befragten dazu 220.000 Führungskräfte zur Innovationskraft deutscher Unternehmen. In der Rubrik der Energieversorger landet enviaM bundesweit unter den Top fünf und erhält das Prädikat “Sehr hohe Innovationskraft”. Dabei meint der Begriff “Innovation” insbesondere auch die Anpassungsfähigkeit an Kundenwünsche.

“Wir nehmen die Anliegen unserer Kunden ernst und richten unsere Dienstleistungen strikt an den Bedürfnissen der Verbraucher aus. Dabei spielen zukunftsweisende Ideen und Konzepte eine entscheidende Rolle”, sagt Lutz Lohse, Leiter Marketing/Privatkundenprozesse bei enviaM. “Dass wir branchenweit als besonders innovationsstark wahrgenommen werden, bestätigt unser hohes Engagement und freut uns sehr.”

Die Forscher untersuchten, bei welchen Unternehmen das Innovationspotenzial sowohl unternehmens- als auch marktbezogen spürbar wirkt. Dazu sammelten sie im Rahmen einer Online-Befragung rund 220.000 Urteile zu 2.337 Unternehmen aus 177 Branchen. Die Befragten gaben auf einer fünfstufigen Skala an, inwieweit sie zustimmen, dass die jeweiligen Unternehmensstrategien und -konzepte zu einer hohen Innovationskraft führen. Anschließend berechneten die Experten daraus einen Mittelwert. Sofern dieser besser als der Branchenschnitt war, wurde den Unternehmen eine “hohe Innovationskraft” zugeschrieben.

Die Studie “Innovationskraft” wurde von ServiceValue und WELT im Februar 2021 online veröffentlicht.

Die enviaM-Gruppe ist der führende regionale Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt mehr als 1,3 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmensgruppe mit rund 3.300 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Gemeinsam entwickeln sie das Internet der Energie in Ostdeutschland. Anteilseigner der enviaM sind mehrheitlich die E.ON SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen. Die Anteilseigner sind sowohl unmittelbar als auch mittelbar über Beteiligungsgesellschaften an enviaM beteiligt.

Bildquelle: enviaM